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      Marvel Animation’s X-Men '97

      Ecco quando ogni episodio di X-Men '97: Stagione 2 debutterà su Disney+

      La stagione di nove episodi inizia il 1° luglio.

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      Tra meno di una settimana, la serie animata molto acclamata, X-Men '97, tornerà su Disney+ per la sua seconda stagione. I fan hanno dovuto aspettare un bel po' di tempo per questi nuovi episodi, ma la buona notizia è che l'attesa finirà quando il primo episodio arriverà il 1° luglio.

      Per quanto riguarda l'intera stagione, la seconda stagione di X-Men '97 sarà composta da nove episodi, e se vi state chiedendo quali sono i titoli degli episodi e quando arriveranno, Marvel Animation ha ora condiviso proprio queste informazioni.

      Calendario delle uscite di X-Men '97: Stagione 2:


      1. Giorni di Passato Futuro - 1 luglio

      2. Una forza con cui fare i conti - 1 luglio

      3. Rise of Apocalypse - Parte 1 - 1 luglio

      4. L'ascesa dell'Apocalisse - Parte II - 8 luglio

      5. Weapon X, Menzogne e DVD - 15 luglio

      6. Danger.exe - 22 luglio

      7. Terra Strana, Cuore Selvaggio - 29 luglio

      8. La mano del morto - 5 agosto

      9. Sopravvivenza del più adatto - 12 agosto

      Abbiamo già avuto il lusso di dare un'occhiata alla seconda stagione di X-Men '97 e puoi leggere la nostra recensione entusiastica degli episodi per capire perché non dovresti perderti il ritorno del progetto animato.

      Marvel Animation’s X-Men '97

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