Ecco quanto devi pagare per Facebook Plus e Instagram Plus

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Facebook Plus e Instagram Plus... Eccoli qui, e abbiamo nuove informazioni su di loro.

Secondo 9 to 5 Mac, Facebook Plus e Instagram Plus vengono lanciati a 3,99 dollari al mese ciascuno.

Instagram Plus offre agli abbonati accesso a funzionalità extra, come la possibilità di vedere quante persone hanno rivisto la tua Storia in totale, oltre alla possibilità di creare liste di pubblico illimitate per le Storie. Potresti anche essere in grado di mettere in evidenza una storia una volta a settimana per ulteriori visualizzazioni, estendere una storia oltre le 24 ore, anteprima senza apparire come spettatore, cercare nella loro lista di visualizzatori per vedere chi sta guardando, "e altro ancora", come affermato da Sarah Perez di TechCrunch. Potrai anche pubblicare direttamente sul tuo profilo e evidenziare senza comparire nel feed dei tuoi follower.

Altre funzionalità di Instagram Plus includono reazioni animate Super Heart per le Stories, icone personalizzate per le app, font personalizzabili per le biografie dei profili e accesso a pin aggiuntivi per il profilo.

Facebook Plus offre un insieme di funzionalità simile a Instagram Plus.

Stiamo ancora aspettando che Meta pubblichi una lista completa delle funzionalità disponibili in ogni offerta in abbonamento, ma dovrebbe avvenire presto. E come ha detto Naomi Gleit, responsabile prodotto di Meta, col tempo verranno aggiunte "nuove funzionalità divertenti ".

I nuovi piani di abbonamento stanno arrivando a livello globale, ma il lancio potrebbe avvenire a tappe. Le persone dovrebbero vedere l'opzione di iscriversi direttamente all'interno della propria app Facebook o Instagram una volta che sarà disponibile.