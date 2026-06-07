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Gears of War: E-Day
IN PRIMO PIANO: Copertura SGF 2026

Ecco quanto è facile guardare in diretta l'Xbox Games Showcase di stasera

Preparati a un'avalancha e a annunci mentre Microsoft dà il via al suo evento più importante del 2026.

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Stasera alle 19:00 CEST (18:00 BST), Microsoft finalmente dà il via al suo Xbox Games Showcase, e ovviamente copriremo tutto mentre accade. Tra i giochi che possiamo aspettarci, siamo quasi garantiti di vedere Fable, Call of Duty: Modern Warfare 4, Minecraft Dungeons II e Halo: Combat Evolved, e ci sono anche forti segnali che State of Decay 3 sarà presentato. E ovviamente, sappiamo che dopo l'evento ci sarà una presentazione di Gears of War: E-Day.

Oltre a questo, ovviamente possiamo aspettarci una serie di sorprese, ma quali saranno resta da vedere (anche se non illudiamo troppo per The Elder Scrolls VI). Se volete seguire l'evento dal vivo, ovviamente potete farlo, e essendo le anime gentili che siamo, abbiamo aggiunto l'opzione qui sotto. Ci vediamo tra qualche ora, perché tutto inizia alle 19:00 CEST (18:00 BST)...

Gears of War: E-Day

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