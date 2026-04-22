Ecco the Dolphin: Complete annunciato, includendo sia i classici che una nuova avventura

Come abbiamo già riportato, Ecco the Dolphin è pronto a tornare sotto la guida del suo creatore originale, Ed Annunziata, con un nuovo gioco e una ristampa della storia della serie. Ora, A&R Atelier ha annunciato Eccco the Dolphin: Complete, che sarà una raccolta completa che includerà tutti i giochi di Ecco the Dolphin così come Ecco: The Tides of Time, ma offrirà anche qualcosa di nuovo. Il comunicato stampa afferma:

"In Ecco the Dolphin: Complete, Ecco nuota attraverso il tempo stesso, dall'era del Master System a 8 bit fino alla generazione Genesis/Mega Drive a 16 bit e fino a un nuovo gioco contemporaneo costruito per l'era moderna. Questa è l'esperienza completa e definitiva di Ecco the Dolphin, creata dalle persone che hanno creato gli originali. Un Remaster fatto come deve essere."

Il sito web presenta un timer per il conto alla rovescia che termina a mezzanotte (secondo European Summer Time, 23:00 nel Regno Unito), ma non sappiamo cosa vedremo allora. Incrociamo le dita per un trailer, qualche screenshot e, si spera, una data di uscita.