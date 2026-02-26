Ecco the Dolphin dettagli del remaster rivelati dal creatore della serie

È stata l'estate scorsa che abbiamo sentito per la prima volta dei piani per un remake del classico di Sega, ormai dimenticato Ecco the Dolphin. Il creatore della serie Ed Annunziata è coinvolto sia nel remake che nel prossimo terzo gioco della saga, e sembra più entusiasta che mai di condividere i dettagli.

Parlando con Famitsu in un servizio di rivista che è arrivato sui social media (traduzione inglese tramite spooki on X), Annunziata ha detto che "i delfini conquistano il cuore dei giovani", chiaramente sperando in una grande rinascita della popolarità di Ecco una volta che il delfino tornerà sui nostri schermi.

Annunziata menziona anche che, sebbene molte persone abbiano sentito parlare dei giochi Ecco, pochi li hanno superati. Pertanto, i remaster saranno più facili da ascoltare per il pubblico moderno. "È l'occasione per tutti di giocarci," disse. Il gioco vuole essere una storia completa del franchise, che abbracci tutto ciò che c'è stato e che Ecco è mai stato fino ad oggi.

Nell'intervista Annunziata menziona un'uscita per Switch del gioco, e sappiamo anche che una versione Xbox è in fase di sviluppo, grazie alla notizia del remake originale che è stata diffusa in un articolo su Xbox Wire. Tuttavia, come osserva PushSquare, non abbiamo ancora conferma di una versione PS5.