Ecco the Dolphin è in fase di rimasterizzazione, con piani per un nuovo terzo gioco

In una svolta piuttosto sorprendente degli eventi, è stato confermato che il futuro includerà un sacco di Ecco the Dolphin. In un post di Xbox Wire sull'eredità asiatica e delle isole del Pacifico, un breve estratto di un'intervista con il creatore di Ecco the Dolphin Ed Annunziata ha rivelato che ci sono piani in atto per rimasterizzare il primo gioco e il seguito Tides of Time, oltre ai lavori che iniziano un terzo e nuovissimo capitolo della serie.

Alla domanda su cosa riserva il futuro per Ecco the Dolphin, Annunziata ha dichiarato: "Io e l'intero team originale stiamo per rimasterizzare i giochi originali Ecco the Dolphin e Tides of Time. Poi realizzeremo un nuovo, terzo gioco con un gameplay contemporaneo e sensibilità GPU".

Questo è stato seguito dalle indicazioni per il sito Web Ecco the Dolphin , che attualmente consiste in un timer per il conto alla rovescia che sembra scorrere e portare i fan a una qualche forma di annuncio il 26 aprile 2026. In sostanza, mentre puoi aspettarti più Ecco notizie alla fine, dovrai aspettare circa un intero anno solare per questo.

Ciò fa seguito al deposito da parte di Sega di nuovi marchi per la serie Ecco the Dolphin all'inizio di quest'anno.