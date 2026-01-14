Ecco the Dolphin sta facendo scalpore con diversi nuovi giochi in arrivo

Diciamo Ed Annunziata e la maggior parte delle persone probabilmente risponderà con "chi?". Tuttavia, ha raggiunto l'impresa di creare una delle esperienze di gioco più iconiche del mondo del gaming, ovvero Ecco the Dolphin per Mega Drive del 1992 (ha anche creato il purtroppo sottovalutato Kolibri, spesso considerato il miglior gioco per 32X). Ora ha annunciato ufficialmente di essere nuovamente pronto ad affrontare il suo amato mammifero marino non in una sola nuova avventura, ma in più di più.

Da tempo si dice che gli sforzi di Sega per rilanciare la sua ricca storia videoludica (dove sappiamo già che nuovi giochi di serie come Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio e Virtua Fighter sono in arrivo, incluso il recentemente lanciato Shinobi: Art of Vengeance ) includerebbero Ecco the Dolphin, dove sono già stati confermati i remaster dei giochi originali.

Immagine dalla homepage ufficiale.

Ma a quanto pare c'è molto di più in lavorazione, perché ora la serie ha un sito ufficiale dove possiamo leggere che Ed Annunziata e altri creatori originali hanno più progetti Ecco in lavorazione:

"Il team dietro Ecco the Dolphin include creatori originali dei giochi classici, insieme a nuovi membri talentuosi che condividono un profondo amore e rispetto per questa iconica saga. Insieme, siamo dedicati ad espandere la proprietà intellettuale Ecco the Dolphin al livello che ha sempre meritato.

"Attualmente stiamo lavorando a nuovi giochi e prodotti Ecco che onorano lo spirito dell'originale, portando esperienze fresche sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori che scoprono per la prima volta il mondo epico di Ecco."

Non abbiamo ulteriori informazioni a questo punto, ma presumiamo di non essere soli a considerare questa notizia molto positiva. Torneremo quando sapremo di più.