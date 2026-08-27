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Stage Tour
Ecco tutte le 45 canzoni confermate per Stage Tour
Guitar Hero e Rock Band riceveranno un reboot spirituale proprio in tempo per Natale, con una scaletta di canzoni davvero impressionante.
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Proprio l'altro giorno abbiamo riportato che Stage Tour, il prossimo reboot spirituale di Guitar Hero and Rock Band, debutterà il 10 dicembre, permettendoci di scatenarci fino al Natale. Erano già state annunciate venticinque canzoni, ma giusto in tempo per la Gamescom, sono state rivelate altre 20 tracce.
Ecco tutte le canzoni annunciate
- Avril Lavigne - Mordimi
- Babymetal & Callboy Elettrico - Ratatata
- Cattivi Presagi - Fai finta
- Bestia in Nero - Cieco e Congelato
- Billy Talent - Bandiera Rossa
- Fagioli dagli occhi neri - Pump It
- Blink-182 - Più di quanto tu possa immaginare
- Castle Rat - Sirena
- Def Leppard - Fotografia
- Duran Duran - Rio
- Ed Sheeran feat. Bring Me the Horizon - Cattive abitudini
- Estremo - Libera il Funk
- Fall Out Boy - Il cuore spezzato fa così bene
- Genesi - Terra della Confusione
- Fantasma - Martello Quadrato
- Bravo ragazzo - Il servizio di consegna di Mimi
- Vendetta Honey - Testa Svampita
- Jeff Buckley - Grace
- Jfarrari - L'Ignoranza
- Mammoth - Fine
- Mastodon - Il Carico Madre
- Megadeth - Tornado delle Anime
- Metallica - Lux Æterna
- Musa - Starlight
- Mötley Crüe - Rilancia il mio cuore
- Olivia Rodrigo - Ballata di una ragazza istruita a casa
- Paramore - Per essere pessimista, sono piuttosto ottimista
- Radiohead - Semplicemente
- Red Hot Chili Peppers - Dani California
- Rise Against - Sogni Infranti, Inc.
- Slipknot - Psicosociale
- Smash Mouth - All Star
- Spacehog - Nel frattempo
- Static-X - Oscillatore Terminator
- Tenace D -... Ancora una volta Tesoro
- Lo scontro - Ho combattuto la legge
- La Cura - Proprio come il Paradiso
- L'oscurità - Credo in una cosa chiamata amore
- Le facce lunghe - Jane!
- Il paradosso - Fammi piacere
- I Rolling Stones - Tra le Stelle
- Cammina sulla Luna - Zitto e Balla
- Weezer - Isola al Sole
- Wheatus - Adolescente
- ZZ Top - Uomo Vestito in modo elegante
Gli sviluppatori ci ricordano anche che questa non è nemmeno la metà di tutte le canzoni che saranno incluse nel gioco finale, quindi avremo sicuramente motivo di riprendere questo argomento più avanti.