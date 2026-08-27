Ecco tutte le 45 canzoni confermate per Stage Tour

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Proprio l'altro giorno abbiamo riportato che Stage Tour, il prossimo reboot spirituale di Guitar Hero and Rock Band, debutterà il 10 dicembre, permettendoci di scatenarci fino al Natale. Erano già state annunciate venticinque canzoni, ma giusto in tempo per la Gamescom, sono state rivelate altre 20 tracce.

Ecco tutte le canzoni annunciate



Avril Lavigne - Mordimi

- Mordimi

Babymetal & Callboy Elettrico - Ratatata

- Ratatata

Cattivi Presagi - Fai finta

- Fai finta

Bestia in Nero - Cieco e Congelato

- Cieco e Congelato

Billy Talent - Bandiera Rossa

- Bandiera Rossa

Fagioli dagli occhi neri - Pump It

- Pump It

Blink-182 - Più di quanto tu possa immaginare

- Più di quanto tu possa immaginare

Castle Rat - Sirena

- Sirena

Def Leppard - Fotografia

- Fotografia

Duran Duran - Rio

- Rio

Ed Sheeran feat. Bring Me the Horizon - Cattive abitudini

- Cattive abitudini

Estremo - Libera il Funk

- Libera il Funk

Fall Out Boy - Il cuore spezzato fa così bene

- Il cuore spezzato fa così bene

Genesi - Terra della Confusione

- Terra della Confusione

Fantasma - Martello Quadrato

- Martello Quadrato

Bravo ragazzo - Il servizio di consegna di Mimi

- Il servizio di consegna di Mimi

Vendetta Honey - Testa Svampita

- Testa Svampita

Jeff Buckley - Grace

- Grace

Jfarrari - L'Ignoranza

- L'Ignoranza

Mammoth - Fine

- Fine

Mastodon - Il Carico Madre

- Il Carico Madre

Megadeth - Tornado delle Anime

- Tornado delle Anime

Metallica - Lux Æterna

- Lux Æterna

Musa - Starlight

- Starlight

Mötley Crüe - Rilancia il mio cuore

- Rilancia il mio cuore

Olivia Rodrigo - Ballata di una ragazza istruita a casa

- Ballata di una ragazza istruita a casa

Paramore - Per essere pessimista, sono piuttosto ottimista

- Per essere pessimista, sono piuttosto ottimista

Radiohead - Semplicemente

- Semplicemente

Red Hot Chili Peppers - Dani California

- Dani California

Rise Against - Sogni Infranti, Inc.

- Sogni Infranti, Inc.

Slipknot - Psicosociale

- Psicosociale

Smash Mouth - All Star

- All Star

Spacehog - Nel frattempo

- Nel frattempo

Static-X - Oscillatore Terminator

- Oscillatore Terminator

Tenace D -... Ancora una volta Tesoro

-... Ancora una volta Tesoro

Lo scontro - Ho combattuto la legge

- Ho combattuto la legge

La Cura - Proprio come il Paradiso

- Proprio come il Paradiso

L'oscurità - Credo in una cosa chiamata amore

- Credo in una cosa chiamata amore

Le facce lunghe - Jane!

- Jane!

Il paradosso - Fammi piacere

- Fammi piacere

I Rolling Stones - Tra le Stelle

- Tra le Stelle

Cammina sulla Luna - Zitto e Balla

- Zitto e Balla

Weezer - Isola al Sole

- Isola al Sole

Wheatus - Adolescente

- Adolescente

ZZ Top - Uomo Vestito in modo elegante



Gli sviluppatori ci ricordano anche che questa non è nemmeno la metà di tutte le canzoni che saranno incluse nel gioco finale, quindi avremo sicuramente motivo di riprendere questo argomento più avanti.