Ecco tutte le squadre presenti per PUBG Global Series 7 e 8

Krafton ha rivelato le 24 squadre che saranno presenti e si daranno battaglia negli eventi PUBG: Battlegrounds Global Series 7 e 8, quando si svolgeranno in Cina rispettivamente alla fine di questo mese e a metà maggio. Con entrambi gli eventi che offriranno un montepremi di $ 300.000 per cui combattere, le squadre qualificate sono le seguenti.

Squadre partner:



Congelamenti DN



eArena



Quattro uomini arrabbiati



Gen.G Esports



Natus Vincere



Strada Petrichor



Squadra Falchi



I Mercenari



Menti contorte



17Gioco



Squadre qualificate:



T1



Divino



Baegopa



TAI KU LE



NovitàHappy-Esports



Geekay Esports



BetBoom Team



Virtus.pro



Furia



Bestia



ROC Esports



Theerathon Cinque



Gioco Daytrade



Gioco naturale della foresta



Sappiamo anche come saranno organizzati i gironi per i tornei, con le 24 squadre divise in tre gironi da otto. Si diffondono come tali.

Gruppo A:



Quattro uomini arrabbiati



NovitàHappy-Esports



Baegopa



Theerathon Cinque



Natus Vincere



BetBoom Team



Squadra Falchi



Gruppo B:



17Gioco



TAI KU LE



T1



I Mercenari



Gioco Daytrade



Menti contorte



Furia



Bestia



Gruppo C:



Strada Petrichor



Congelamenti DN



Divino



eArena



Gioco naturale della foresta



Geekay Esports



Virtus.pro



ROC Esports



Ti sintonizzerai su PGS Series 7 o 8?