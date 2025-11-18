Ecco tutti i candidati ai Game Awards 2025
Clair Obscur: Expedition 33 ha già ottenuto il maggior numero di nomination nella storia e potrebbe potenzialmente essere il più grande vincitore finora...
Ieri, tutti i candidati per i The Game Awards di dicembre sono stati finalmente annunciati. Alcuni media selezionati, tra cui noi di Gamereactor, hanno scelto i loro preferiti nell'ultimo mese, e ci sono diverse osservazioni interessanti da fare.
Forse la cosa più entusiasmante è che Clair Obscur: Expedition 33 è nominato in dieci categorie - ma in realtà ha dodici nomination (tre nella categoria Miglior Interpretazione, dove Ben Starr, Charlie Cox e Jennifer English sono tutti candidati). È il massimo di sempre, superando God of War: Ragnarök e The Last of Us: Part 2, che aveva "solo" undici nomination.
È anche degno di nota che Death Stranding 2: On The Beach e Ghost of Yotei hanno entrambi sette nomination, seguiti da Hades II con sei, Hollow Knight: Silksong con cinque e Split Fiction con quattro. Notiamo anche che ci troviamo a vivere un classico scontro Nintendo vs. Sega, dato che sia Mario Kart World che Sonic Racing: Crossworlds sono stati nominati nelle categorie Miglior Famiglia e Miglior Sport/Corse. Presto scopriremo chi è il re delle corse di kart (anche se, ovviamente, potrebbe finire in pareggio o senza che nessuno dei due vinca un premio).
Ecco tutte le categorie con le loro nomination:
PARTITA DELL'ANNO
Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Death Stranding 2: Sulla spiaggia (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
Hades II (Giochi Supergiganti)
Cavaliere Cavo: Silksong (Team Cherry)
Kingdom Come: Liberanza II (Warhorse Studios/Deep Silver)
MIGLIOR DIREZIONE DI GIOCO
Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Death Stranding 2: Sulla spiaggia (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
Fantasma di Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
Hades II (Giochi Supergiganti)
Narrativa Divisa (Hazelight Studios/EA)
MIGLIOR NARRAZIONE
Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Death Stranding 2: Sulla spiaggia (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
Fantasma di Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
Kingdom Come: Liberanza II (Warhorse Studios/Deep Silver)
Silent Hill f (NeoBards Entertainment/KONAMI)
MIGLIOR DIREZIONE ARTISTICA
Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Death Stranding 2: Sulla spiaggia (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
Fantasma di Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
Hades II (Giochi Supergiganti)
Cavaliere Cavo: Silksong (Team Cherry)
MIGLIOR COLONNA SONORA E MUSICA
Christopher Larkin, Cavaliere Cavo: Canto di Seta
Darren Korb, Ade II
Lorien Testard, Clair Obscur: Spedizione 33
Toma Otowa, Fantasma di Yōtei
Woodkid e Ludvig Forssell, Death Stranding 2: Sulla spiaggia
MIGLIOR DESIGN AUDIO
Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Death Stranding 2: Sulla spiaggia (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
Fantasma di Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
Silent Hill f (NeoBards Entertainment/KONAMI)
MIGLIOR INTERPRETAZIONE
Ben Starr, Clair Obscur: Spedizione 33
Charlie Cox, Clair Obscur: Spedizione 33
Erika Ishii, Fantasma di Yōtei
Jennifer English, Clair Obscur: Spedizione 33
Konatsu Kato, Silent Hill f
Troy Baker, Indiana Jones e il Grande Cerchio
INNOVAZIONE NELL'ACCESSIBILITÀ
Assassin's Creed Ombre (Ubisoft)
Atomfall (Ribellione)
Doom: Il Medioevo (id Software/Bethesda Softworks)
EA Sports FC 26 (EA Canada/EA Romania/EA)
A sud di mezzanotte (Compulsion Games/Xbox Game Studios)
GIOCHI PER L'IMPATTO
Consuma Me (Jenny Jiao Hsia/AP Thomson/Hexacutable)
Despelote (Julián Cordero/Sebastián Valbuena/Panic)
Dischi perduti: Bloom & Rage (Don't Nod Montreal/Don't Nod)
A sud di mezzanotte (Compulsion Games/Xbox Game Studios)
Wanderstop (Ivy Road/Annapurna Interactive)
IL MIGLIOR CORSO
Final Fantasy XIV (Square Enix)
Fortnite (giochi epici)
Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment)
Marvel Rivals (giochi NetEase)
No Man's Sky (Hello Games)
MIGLIOR SUPPORTO COMUNITARIO
Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
Final Fantasy XIV (Square Enix)
Fortnite (giochi epici)
Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment)
No Man's Sky (Hello Games)
MIGLIOR GIOCO INDIPENDENTE
Absolum (Giochi di Guardia Schiacciata/Supamonks/Dotemu)
Ball x Pit (Kenny Sun/Devolver Digital)
Principe Blu (Dogubomb/Furia Grezza)
Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Hades II (Giochi Supergiganti)
Cavaliere Cavo: Silksong (Team Cherry)
MIGLIOR GIOCO INDIE D'ESORDIO
Principe Blu (Dogubomb/Furia Grezza)
Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Despelote (Julián Cordero/Sebastián Valbuena/Panic)
Dispatch (AdHoc Studio)
Megabonk (Vedinad)
MIGLIOR GIOCO MOBILE
Destiny: Rising (NetEase Games)
Persona 5: The Phantom X (Black Wings Game Studio/Sega)
Sonic Rumble (Rovio Entertainment/Sega)
Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)
Onde Tempestose (Giochi Kuro)
BEST VR/AR
Alieno: Incursione Rogue (Survios)
Arken Age (VitruviusVR)
Ghost Town (Fireproof Games)
Marvel's Deadpool VR (Twisted Pixel Games/Oculus Studios)
La Camminata di Mezzanotte (MoonHood/Giochi di Viaggio Rapido)
MIGLIOR AZIONE
Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
Doom: Il Medioevo (id Software/Bethesda Softworks)
Hades II (Giochi Supergiganti)
Ninja Gaiden 4 (Platinum Games/Team Ninja/Xbox Game Studios)
Shinobi: L'arte della vendetta (Lizardcube/Sega)
MIGLIOR AZIONE/AVVENTURA
Death Stranding 2: Sulla spiaggia (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
Fantasma di Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
Indiana Jones e il Grande Circolo (MachineGames/Bethesda Softworks)
Cavaliere Cavo: Silksong (Team Cherry)
Narrativa Divisa (Hazelight Studios/EA)
MIGLIOR RPG
Avowed (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)
Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
Kingdom Come: Liberazione II (Warhorse Studios/Deep Silver)
The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)
Monster Hunter Wilds (Capcom)
IL MIGLIOR COMBATTIMENTO
2XKO (Riot Games)
Capcom Collezione di Combattimento 2 (Capcom)
Fatal Fury: La città dei lupi (SNK Corporation)
Mortal Kombat: Legacy Kollection (Digital Eclipse/Atari)
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Mondo Stage (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)
MIGLIORE FAMIGLIA
Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
Festa LEGO! (SMG Studio/Fiction)
LEGO Voyagers (Light Brick Studios/Annapurna Interactive)
Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
Sonic Racing: CrossWorlds (Sonic Team/Sega)
Narrativa Divisa (Hazelight Studios/EA)
MIGLIOR SIMULAZIONE/STRATEGIA
Gli Alters (11 Bit Studios)
TATTICHE DI FINAL FANTASY - Le Cronache di Ivalice (Square Enix)
Evoluzione del Giurassico World 3 (Sviluppi di frontiera)
La civiltà VII di Sid Meier (Firaxis Games/2K)
Tempest Rising (Ferri Slipgate/Regni 3D)
Museo Two Point (Two Point Studios/Sega)
MIGLIORI SPORT/CORSE
EA Sports FC 26 (EA Canada/EA Romania/EA)
F1 25 (Codemasters/EA)
Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
Rivincita (Sloclap/Kepler Interactive)
Sonic Racing: CrossWorlds (Sonic Team/Sega)
MIGLIOR MULTIPLAYER
Arc Raiders (Embark Studios)
Battlefield 6 (Electronic Arts)
Elden Ring Nightreign (FromSoftware/Bandai Namco Entertainment)
Picco (Granchi aggro/Impatto sulla terra)
Narrativa Divisa (Hazelight/EA)
MIGLIOR ADATTAMENTO
Un film di Minecraft (Legendary Pictures/Mojang/Warner Bros)
Devil May Cry (Studio Mir/Capcom/Netflix)
The Last of Us: Stagione 2 (HBO/PlayStation Productions)
Splinter Cell: Deathwatch (FOST Studio/Ubisoft/Netflix)
Until Dawn (Screen Gems/PlayStation Productions)
PARTITA PIÙ ATTESA
007 Prima Luce (IO Interactive)
Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
Marvel's Wolverine (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)
Resident Evil Requiem (Capcom)
The Witcher IV (CD Projekt Red)
CREATORE DI CONTENUTI DELL'ANNO
Caedrel
Kai Cenat
MumCr1TiKaL
Sakura Miko
La Arachide Bruciata
MIGLIOR GIOCO ESPORTS
Counter-Strike 2 (Valvola)
DOTA 2 (Valvola)
League of Legends (Riot)
Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)
Valorant (Riot)
MIGLIOR ATLETA ESPORTS
Brawk - Brock Somerhalder (Valorant)
Chovy - Jeong Ji-hoon (League of Legends)
f0rsakeN - Jason Susanto (Valorant)
Kakeru - Kakeru Watanabe (Combattente di strada)
MenaRD - Saul Leonardo (Street Fighter)
Zyw0o - Mathieu Herbaut (Counter-Strike 2)
MIGLIOR SQUADRA ESPORTS
Gen.G - League of Legends
NRG - Valorant
Team Falcons - DOTA 2
Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
Team Vitality - Counter-Strike 2