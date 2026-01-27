Ecco tutti i giochi di Virtual Boy in arrivo su Switch e Switch 2

HQ

Come probabilmente sapete, Nintendo ha in serbo una vera sorpresa per il 17 febbraio. È allora che Virtual Boy verrà ripubblicato, o almeno quasi. Fu lanciato originariamente nel 1995 ma vendette molto male, probabilmente perché era un dispositivo ingombrante che poteva mostrare giochi solo in due colori (rosso e nero) e si diceva anche che causasse mal di testa, lacrime agli occhi e dolori al collo dopo poco tempo di gioco.

Il Virtual Boy vendette meno di un milione di unità e non arrivò nemmeno in Europa prima che Nintendo staccasse la spina. Ma aveva comunque molti buoni giochi, e la sua tecnologia 3D era avanti rispetto ai suoi tempi. Presto potremo rivivere questi dispositivi tramite Switch Online + Expansion Pack, e per chi desidera vivere l'esperienza completa, è possibile acquistare un dispositivo simile a Virtual Boy (sia uno economico in cartone che una replica più costosa dell'originale) per inserire il proprio dispositivo Switch.

Nintendo ha ora pubblicato un nuovo trailer che mostra quali giochi possiamo aspettarci con ansia, e ci sono alcune sorprese come Dragon Hopper e Zero Racer. Se i nomi non ti suonano familiari, sei perdonato: questi non sono mai stati ufficialmente pubblicati prima. Dai un'occhiata al video qui sotto e sotto troverai elenchi dei giochi in arrivo.

Questi titoli saranno disponibili al lancio:



Tetris 3D



Galactic Pinball



Golf



Villa di Innsmouth



Allarme Rosso



Teleroboxer



Terra Virtuale dei Ragazzi Wario



Questi titoli sono promessi entro la fine dell'anno: