Ecco tutti i poster degli eroi per Superman

Manca esattamente un mese e una settimana alla premiere di Superman , che si prevede consegnerà l'uscita cinematografica di maggior successo per un film Superman di sempre. Sarà anche il calcio d'inizio per il nuovo universo DC (anche se è già iniziato a dicembre con la serie animata Creature Commandos), quindi ci sono molti pezzi grossi della Warner che sperano in un debutto forte.

Ora, il capo e regista del film DC James Gunn ha condiviso le locandine dei film degli eroi - speriamo in un secondo momento - tramite Threads. Li abbiamo salvati per te e puoi dare un'occhiata qui sotto. Quale ti piace di più?

Superman & Krypto

Superman Robot #4 & Guy Gardner

