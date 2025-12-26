Ecco tutti i remake Nintendo rispetto agli originali

HQ

I remake probabilmente non sono mai stati così popolari di quanto lo siano ora, e non c'è un grande editore che non abbia qualche progetto in lavorazione, che sia Halo: Campaign Evolved, Max Payne Remake, Splinter Cell Remake, Star Wars: Knights of the Old Republic o The Witcher Remake.

Nintendo è stata una delle prime aziende a introdurre il concetto di remake quando ha lanciato Super Mario All-Stars nel 1993, contenente remake dei primi tre giochi della serie Super Mario così come di Lost Levels (il giapponese Super Mario Bros. 2), e da allora hanno rilasciato remake in diverse occasioni.

Ora, il popolare canale Nintendo Unity su YouTube ha realizzato un video in cui recensisce tutti i remake Nintendo (senza remaster o piccoli aggiornamenti) e li confronta con gli originali. È una lunga lista di oltre 40 titoli trattati in 14 minuti intimi e pieni di nostalgia. Un video perfetto per le vacanze di Natale, guardalo qui sotto.