news
Ecco tutti i vincitori dei The Game Awards 2025 di ieri sera
Il vincitore più premiato della serata è stato Clair Obscur: Expedition 33, con nove premi su 13 nomination, entrando nella storia come il gioco più premiato nella storia della cerimonia.
HQ
I The Game Awards di quest'anno si sono conclusi e i premi sono stati consegnati. I Game Awards sono un mix un po' strano tra una cerimonia di premiazione e uno show di annuncio dei trailer, e i vincitori delle numerose categorie rischiano di perdersi un po' tra le rivelazioni principali.
Tuttavia, abbiamo raccolto tutti i vincitori qui sotto, e il chiaro punto di spicco - forse non sorprende - è Clair Obscur: Expedition 33, con nove premi su un impressionante tredici nomination. Sandfall Interactive sicuramente festeggerà con stile.
PARTITA DELL'ANNO
- Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
MIGLIOR DIREZIONE DI GIOCO
- Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
MIGLIOR NARRAZIONE
- Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
MIGLIOR DIREZIONE ARTISTICA
- Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
MIGLIOR COLONNA SONORA E MUSICA
- Lorien Testard, Clair Obscur: Spedizione 33
MIGLIOR DESIGN AUDIO
- Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
MIGLIOR INTERPRETAZIONE
- Jennifer English, Clair Obscur: Spedizione 33
INNOVAZIONE NELL'ACCESSIBILITÀ
- Doom: Il Medioevo (id Software/Bethesda Softworks)
GIOCHI PER L'IMPATTO
- A sud di mezzanotte (Compulsion Games/Xbox Game Studios)
MIGLIOR PARTITA IN CORSO
- No Man's Sky (Hello Games)
MIGLIOR SUPPORTO COMUNITARIO
- Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
MIGLIOR GIOCO INDIPENDENTE
- Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive)
MIGLIOR GIOCO INDIE D'ESORDIO
- Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive)
MIGLIOR GIOCO MOBILE
- Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)
IL MIGLIOR GIOCO VR/AR
- La Camminata di Mezzanotte (MoonHood/Giochi di Viaggio Rapido)
MIGLIOR GIOCO D'AZIONE
- Hades II (Giochi Supergiganti)
MIGLIOR GIOCO D'AZIONE/AVVENTURA
- Cavaliere Cavo: Silksong (Team Cherry)
MIGLIOR RPG
- Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
MIGLIOR PICCHIADURO
- Fatal Fury: La città dei lupi (SNK Corporation)
IL MIGLIOR GIOCO PER FAMIGLIE
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
MIGLIOR GIOCO DI SIMULAZIONE/STRATEGIA
- TATTICHE DI FINAL FANTASY - Le Cronache di Ivalice (Square Enix)
MIGLIOR GIOCO SPORTIVO/CORSE
- Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
MIGLIOR GIOCO MULTIPLAYER
- Arc Raiders (Embark Studios)
MIGLIOR ADATTAMENTO
- The Last of Us: Stagione 2 (HBO/PlayStation Productions)
PARTITA PIÙ ATTESA
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
CREATORE DI CONTENUTI DELL'ANNO
MumCr1TiKaL
MIGLIOR GIOCO ESPORTS
- Counter-Strike 2 (Valvola)
MIGLIOR ATLETA ESPORTS
- Chovy - Jeong Ji-hoon (League of Legends)
MIGLIOR SQUADRA ESPORTS
- Team Vitality - Counter-Strike 2
VOCE DEI GIOCATORI
- Onde Tempestose (Giochi Kuro)
C'è qualcosa che ti sorprende quando guardi questa lista di vincitori?