Ecco tutti i vincitori dei The Game Awards 2025 di ieri sera

Il vincitore più premiato della serata è stato Clair Obscur: Expedition 33, con nove premi su 13 nomination, entrando nella storia come il gioco più premiato nella storia della cerimonia.

I The Game Awards di quest'anno si sono conclusi e i premi sono stati consegnati. I Game Awards sono un mix un po' strano tra una cerimonia di premiazione e uno show di annuncio dei trailer, e i vincitori delle numerose categorie rischiano di perdersi un po' tra le rivelazioni principali.

Tuttavia, abbiamo raccolto tutti i vincitori qui sotto, e il chiaro punto di spicco - forse non sorprende - è Clair Obscur: Expedition 33, con nove premi su un impressionante tredici nomination. Sandfall Interactive sicuramente festeggerà con stile.

PARTITA DELL'ANNO



  • Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

MIGLIOR DIREZIONE DI GIOCO



  • Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

MIGLIOR NARRAZIONE



  • Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

MIGLIOR DIREZIONE ARTISTICA



  • Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

MIGLIOR COLONNA SONORA E MUSICA



  • Lorien Testard, Clair Obscur: Spedizione 33

MIGLIOR DESIGN AUDIO



  • Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)

MIGLIOR INTERPRETAZIONE



  • Jennifer English, Clair Obscur: Spedizione 33

INNOVAZIONE NELL'ACCESSIBILITÀ



  • Doom: Il Medioevo (id Software/Bethesda Softworks)

GIOCHI PER L'IMPATTO



  • A sud di mezzanotte (Compulsion Games/Xbox Game Studios)

MIGLIOR PARTITA IN CORSO



  • No Man's Sky (Hello Games)

MIGLIOR SUPPORTO COMUNITARIO



  • Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

MIGLIOR GIOCO INDIPENDENTE



  • Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive)

MIGLIOR GIOCO INDIE D'ESORDIO



  • Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive)

MIGLIOR GIOCO MOBILE


  • Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)

IL MIGLIOR GIOCO VR/AR



  • La Camminata di Mezzanotte (MoonHood/Giochi di Viaggio Rapido)

MIGLIOR GIOCO D'AZIONE



  • Hades II (Giochi Supergiganti)

MIGLIOR GIOCO D'AZIONE/AVVENTURA



  • Cavaliere Cavo: Silksong (Team Cherry)

MIGLIOR RPG



  • Clair Obscur: Spedizione 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

MIGLIOR PICCHIADURO



  • Fatal Fury: La città dei lupi (SNK Corporation)

IL MIGLIOR GIOCO PER FAMIGLIE



  • Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)

MIGLIOR GIOCO DI SIMULAZIONE/STRATEGIA



  • TATTICHE DI FINAL FANTASY - Le Cronache di Ivalice (Square Enix)

MIGLIOR GIOCO SPORTIVO/CORSE



  • Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)

MIGLIOR GIOCO MULTIPLAYER



  • Arc Raiders (Embark Studios)

MIGLIOR ADATTAMENTO



  • The Last of Us: Stagione 2 (HBO/PlayStation Productions)

PARTITA PIÙ ATTESA



  • Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

CREATORE DI CONTENUTI DELL'ANNO


MumCr1TiKaL

MIGLIOR GIOCO ESPORTS



  • Counter-Strike 2 (Valvola)

MIGLIOR ATLETA ESPORTS



  • Chovy - Jeong Ji-hoon (League of Legends)

MIGLIOR SQUADRA ESPORTS



  • Team Vitality - Counter-Strike 2

VOCE DEI GIOCATORI



  • Onde Tempestose (Giochi Kuro)

C'è qualcosa che ti sorprende quando guardi questa lista di vincitori?

