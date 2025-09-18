Ecco un primo assaggio di Star Wars: Starfighter

HQ

Sebbene negli ultimi anni ci siano state numerose serie televisive di varia qualità nell'universo di Star Wars, i nuovi film sono stati del tutto assenti. Tuttavia, molti sono attualmente in fase di sviluppo e l'anno prossimo possiamo aspettarci The Mandalorian & Grogu in anteprima a maggio, seguito da Star Wars: Starfighter a maggio 2027.

Quest'ultimo è ricco di celebrità, tra cui Mia Goth, Aaron Pierre, Matt Smith e Amy Adams - e soprattutto Ryan Gosling in quello che si dice sia il ruolo principale. Finora non abbiamo visto nulla, ma mercoledì sera il regista Shawn Levy ha condiviso una foto dal set tramite Instagram. Si dice che si trovi in Sardegna (Italia), e scrive: "Da qualche parte nel Mar Mediterraneo #Starfighter"

Resta da vedere esattamente cosa ci farà il personaggio di Gosling in mare quando il film uscirà, ma almeno sembra che l'estetica di Star Wars ci sia, o cosa ne pensate?