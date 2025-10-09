Ecco un primo sguardo a John Lithgow nei panni di Silente

HQ

C'è stata molta segretezza intorno a HBO e al loro nuovo adattamento di Harry Potter, con molta attenzione al cast, che include Nick Frost, Janet McTeer e Paapa Essiedu, tra gli altri. Quest'ultimo, che vestirà i panni del complesso Piton, è stato uno dei più chiacchierati. Ma anche John Lithgow nel ruolo di Silente è stato criticato, con i fan che si chiedono perché un americano sia stato scelto per un ruolo distintamente britannico.

Forse alcune delle preoccupazioni riguardo a Lithgow nei panni di Silente si placheranno, ora che abbiamo effettivamente il nostro primo assaggio dell'attore, che sfoggia l'iconica lunga barba bianca del personaggio, gli occhiali a forma di mezzaluna e indossa una tunica blu da mago. Zoomando un po' ci sono alcuni dettagli extra da trovare, con almeno due anelli visibili sulla mano destra degli attori. Ora, la prima ipotesi potrebbe essere che si tratti del famigerato anello di Marvolo Gaunt, ma no. Molto probabilmente si tratta solo di alcuni gioielli comuni, anche se in uno stile vittoriano fantasioso.

Oltre a Silente, ci sono state mostrate in precedenza immagini di Nick Frost in costume completo di Hagrid, così come McLaughlin nei panni di Potter stesso. E man mano che le riprese procedono molto probabilmente avremo altre foto dalla produzione, con gli attori e forse anche, incrociando le dita, un teaser l'anno prossimo in preparazione della grande premiere nel 2027.

Cosa ne pensi del nuovo look di Silente?