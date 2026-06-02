Ecco un primo sguardo a Lex Luthor da Man of Tomorrow
Questa volta, l'acerrimo nemico di Superman sarà costretto a fare squadra con il suo nemico perché la minaccia rappresentata da Brainiac è così grande.
Mentre aspettiamo Supergirl, che uscirà nelle sale a fine mese, le riprese del sequel di Superman Man of Tomorrow sono già in pieno svolgimento. Oltre a Clark "Kal-El" Kent, ci riuniremo anche a Lex Luthor mentre i due sono costretti a fare squadra contro una nuova minaccia sotto forma dell'alieno Brainiac.
Ora, James Gunn ci ha dato un primo sguardo a Lex Luthor nel sequel. Puoi vedere com'è nell'immagine qui sotto, e Man of Tomorrow uscirà nelle sale il 9 luglio del prossimo anno.