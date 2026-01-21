Ecco un primo sguardo a Masters of the Universe

HQ

Tecnicamente parlando, è un teaser per un teaser trailer (che uscirà domani), pensato per creare hype per il trailer vero e proprio. È un concetto che non ci piace particolarmente, ma quando si tratta del primo assaggio del film Masters of the Universe , ovviamente stiamo facendo un'eccezione.

È anche ben presentato con un rapido flashback agli anni '80, quando nacque il concetto di He-Man e dei suoi amici (e forse soprattutto dei suoi nemici). Masters of the Universe è diretto da Travis Knight, che in passato ha realizzato diversi film acclamati e ricchi di fantasy, non ultimo Bumblebee.

Nel film, seguiamo Nicholas Galitzine nel ruolo del Principe Adam, costretto ad affrontare il malvagio Scheletro (Jared Leto), che ha conquistato il pianeta Eternia. Dai un'occhiata al teaser del trailer qui sotto. Domani pomeriggio torneremo con la versione più lunga.