Ecco un primo sguardo al nuovo adattamento de Il Signore delle Mosche della BBC
Jack Thorne porta per la prima volta in televisione il classico racconto di sopravvivenza di William Golding.
La BBC ha rilasciato le prime immagini della sua prossima serie Il signore delle mosche, che segna il debutto dell'adattamento televisivo dell'iconico romanzo di William Golding.
Creato dallo scrittore e produttore di Adolescence Jack Thorne, il dramma in quattro parti rivisita la storia di scolari bloccati su un'isola remota dopo un incidente aereo.
Girata in Malesia, la serie presenta un cast giovane che interpreta Ralph, Piggy, Simon e Jack, molti dei quali al loro debutto come attori professionisti.
Descritto come fedele all'ambientazione degli anni '50 di Golding, l'adattamento esplora il crollo dell'innocenza e i lati più oscuri della natura umana, con il sostegno della famiglia dell'autore.
La serie dovrebbe essere presentata in anteprima il prossimo anno e ora puoi dare una prima occhiata al nuovo adattamento de Il Signore delle Mosche della BBC nelle foto qui sotto. Cosa ne pensate?