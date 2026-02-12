Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto

Ecco un primo sguardo alla VW. ID. Polo

HQ

Soprattutto all'inizio, sembra che i produttori di veicoli elettrici volessero creare una chiara distinzione tra i normali veicoli a benzina e le alternative elettriche con design molto specifici. Tuttavia, sembra che la prossima VW ID. Polo abbandonerà completamente questa distinzione di design.

Immagini dell'auto con poca o nessuna mimetica sono passate attraverso le SH Proshot (tramite Carscoops), e sembrano molto, molto simili sia a una polo originale sia alla Golf elettrica.

Si è sostenuto che VW stia dando priorità alla riconoscibilità rispetto al futurismo, il che potrebbe essere la scelta giusta. L'auto dovrebbe essere lanciata questo autunno

Ecco un primo sguardo alla VW. ID. Polo

This post is tagged as:

Auto


Caricamento del prossimo contenuto