Ecco un primo sguardo alla VW. ID. Polo

Soprattutto all'inizio, sembra che i produttori di veicoli elettrici volessero creare una chiara distinzione tra i normali veicoli a benzina e le alternative elettriche con design molto specifici. Tuttavia, sembra che la prossima VW ID. Polo abbandonerà completamente questa distinzione di design.

Immagini dell'auto con poca o nessuna mimetica sono passate attraverso le SH Proshot (tramite Carscoops), e sembrano molto, molto simili sia a una polo originale sia alla Golf elettrica.

Si è sostenuto che VW stia dando priorità alla riconoscibilità rispetto al futurismo, il che potrebbe essere la scelta giusta. L'auto dovrebbe essere lanciata questo autunno