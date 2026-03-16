Ecco una panoramica di tutti i grandi vincitori agli Oscar di ieri sera

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In vista della cerimonia degli Oscar 2026, sembrava che la cerimonia sarebbe stata una corsa a due tra Sinners di Ryan Coogler e One Battle After Another di Paul Thomas Anderson. Entrambi i film hanno vinto alla grande ieri sera, insieme ad alcuni dei nostri altri preferiti del 2025.

Qui sotto potete consultare l'elenco completo di tutte le categorie e i vincitori, grazie al sito web dell'Academy. Michael B. Jordan, Ryan Coogler e Paul Thomas Anderson hanno tutti vinto alla grande, ma se vuoi vedere chi non si è alzato e ha deciso quale film è stato ignorato, puoi anche vedere i candidati insieme ai vincitori.

Miglior Film



Bugonia



F1: Il film



Frankenstein



Hamnet



Marty Supreme



Una battaglia dopo l'altra - VINCITORE



L'agente segreto



Valore sentimentale



Peccatori



Sogni del treno



Miglior Attore



Timothée Chalamet, Marty Supreme



Leonardo DiCaprio, una battaglia dopo l'altra



Ethan Hawke, Luna Blu



Michael B. Jordan, Sinners - VINCITORE



Wagner Moura, L'agente segreto



Miglior Attrice





Jessie Buckley, Hamnet - VINCITORE



Rose Byrne, se avessi gambe ti darei un calcio



Kate Hudson, Song Sung Blue



Renate Reinsve, Valore Sentimentale



Emma Stone, Bugonia



Miglior Attore Non Protagonista





Benicio del Toro, una battaglia dopo l'altra



Jacob Elordi, Frankenstein



Delroy Lindo, Peccatori



Sean Penn, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE



Stellan Skarsgård, Sentimental Value



Miglior attrice non protagonista



Elle Fanning, Valore Sentimentale



Inga Ibsdotter Lilleaas, Valore Sentimentale



Amy Madigan, Armi - VINCITRICE



Wunmi Mosaku, Peccatori



Teyana Taylor, una battaglia dopo l'altra



Miglior Regista



Chloé Zhao, Hamnet



Josh Safdie, Marty Supreme



Paul Thomas Anderson, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE



Joachim Trier, Valore Sentimentale



Ryan Coogler, Peccatori



Miglior Sceneggiatura Originale



Robert Kaplow, Blue Moon



Jafar Panahi, è stato solo un incidente



Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme



Eskil Vogt & Joachim Trier, Valore Sentimentale



Ryan Coogler, Peccatori - VINCITORE



Miglior Sceneggiatura Adattata



Will Tracy, Bugonia



Guillermo del Toro, Frankenstein



Chloé Zhao & Maggie O'Farrell, Hamnet



Paul Thomas Anderson, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE



Clint Bentley & Greg Kwedar, Sogni del treno



Lungometraggio d'animazione



Arco



Elio



Kpop Cacciatori di Demoni - VINCITORE



Piccola Amélie o il personaggio della pioggia



Zootropolis 2



Documentario



La Soluzione dell'Alabama



Vieni a vedermi nella luce giusta



Tagliare le rocce



Mr. Nessuno contro Putin - VINCITORE



Il vicino perfetto



Caratteristica internazionale



L'agente segreto, Brasile



È stato solo un incidente, Francia



Valore Sentimentale, Norvegia - VINCITORE



Sirāt, Spagna



La voce di Hind Rajab, Tunisia



Editing



Stephen Mirrione, F1: Il film



Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme



Andy Jurgensen, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE



Olivier Bugge Coutté, Valor Sentimentale



Michael P. Shawver, Peccatori



Fotografia



Dan Laustsen, Frankenstein



Darius Khondji, Marty Supreme



Michael Bauman, una battaglia dopo l'altra



Autumn Durald Arkapaw, Peccatori - VINCITORE



Adolpho Veloso, Sogni del treno



Colonna sonora originale



Jerskin Fendrix, Bugonia



Alexandre Desplat, Frankenstein



Max Richter, Hamnet



Jonny Greenwood, una battaglia dopo l'altra



Ludwig Göransson, Peccatori - VINCITORE



Casting



Nina Gold, Hamnet



Jennifer Venditti, Marty Supreme



Cassandra Kulukundis, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE



Gabriel Domingues, L'agente segreto



Francine Maisler, Peccatori



Scenografia



Frankenstein - VINCITORE



Hamnet



Marty Supreme



Una battaglia dopo l'altra



Peccatori



Costumi



Deborah L. Scott, Avatar: Fuoco e Cenere



Kate Hawley, Frankenstein - VINCITORE



Malgosia Turzanska, Hamnet



Miyako Bellizzi, Marty Supreme



Ruth E. Carter, Peccatori



Effetti visivi



Avatar: Fuoco e Cenere - VINCITORE



F1: Il film



Rinascita di Jurassic World



L'autobus perduto



Peccatori



Audio



F1: Il Film - VINCITORE



Frankenstein



Una battaglia dopo l'altra



Peccatori



Sirât



Trucco e acconciatura



Frankenstein - VINCITORE



Kokuho



Peccatori



La Macchina Schiacciante



La sorellastra brutta



Canzone originale



Caro Me



Oro - VINCITORE



Ti ho mentito



Dolci sogni di gioia



Sogni del treno



Cortometraggio live-action



Macellaio



Un amico di Dorothy



Il dramma d'epoca di Jane Austen



The Singers - VINCITORE (PARITÀ)



Due persone che si scambiano saliva - VINCITORE (PARITÀ)



Cortometraggio documentario



Tutte le Stanze Vuote - VINCITORE



Armati solo di una macchina fotografica: La vita e la morte di Brent Renaud



Children No More: "Sono e sono andati via"



Il Diavolo è Impegnato



Perfettamente una stranezza



Cortometraggio animato