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Ecco una panoramica di tutti i grandi vincitori agli Oscar di ieri sera
Il dibattito sui Peccatori contro una battaglia dopo l'altra potrebbe finalmente essere risolto.
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In vista della cerimonia degli Oscar 2026, sembrava che la cerimonia sarebbe stata una corsa a due tra Sinners di Ryan Coogler e One Battle After Another di Paul Thomas Anderson. Entrambi i film hanno vinto alla grande ieri sera, insieme ad alcuni dei nostri altri preferiti del 2025.
Qui sotto potete consultare l'elenco completo di tutte le categorie e i vincitori, grazie al sito web dell'Academy. Michael B. Jordan, Ryan Coogler e Paul Thomas Anderson hanno tutti vinto alla grande, ma se vuoi vedere chi non si è alzato e ha deciso quale film è stato ignorato, puoi anche vedere i candidati insieme ai vincitori.
Miglior Film
- Bugonia
- F1: Il film
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra - VINCITORE
- L'agente segreto
- Valore sentimentale
- Peccatori
- Sogni del treno
Miglior Attore
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, una battaglia dopo l'altra
- Ethan Hawke, Luna Blu
- Michael B. Jordan, Sinners - VINCITORE
- Wagner Moura, L'agente segreto
Miglior Attrice
- Jessie Buckley, Hamnet - VINCITORE
- Rose Byrne, se avessi gambe ti darei un calcio
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Valore Sentimentale
- Emma Stone, Bugonia
Miglior Attore Non Protagonista
- Benicio del Toro, una battaglia dopo l'altra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Peccatori
- Sean Penn, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Miglior attrice non protagonista
- Elle Fanning, Valore Sentimentale
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valore Sentimentale
- Amy Madigan, Armi - VINCITRICE
- Wunmi Mosaku, Peccatori
- Teyana Taylor, una battaglia dopo l'altra
Miglior Regista
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE
- Joachim Trier, Valore Sentimentale
- Ryan Coogler, Peccatori
Miglior Sceneggiatura Originale
- Robert Kaplow, Blue Moon
- Jafar Panahi, è stato solo un incidente
- Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme
- Eskil Vogt & Joachim Trier, Valore Sentimentale
- Ryan Coogler, Peccatori - VINCITORE
Miglior Sceneggiatura Adattata
- Will Tracy, Bugonia
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Chloé Zhao & Maggie O'Farrell, Hamnet
- Paul Thomas Anderson, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE
- Clint Bentley & Greg Kwedar, Sogni del treno
Lungometraggio d'animazione
- Arco
- Elio
- Kpop Cacciatori di Demoni - VINCITORE
- Piccola Amélie o il personaggio della pioggia
- Zootropolis 2
Documentario
- La Soluzione dell'Alabama
- Vieni a vedermi nella luce giusta
- Tagliare le rocce
- Mr. Nessuno contro Putin - VINCITORE
- Il vicino perfetto
Caratteristica internazionale
- L'agente segreto, Brasile
- È stato solo un incidente, Francia
- Valore Sentimentale, Norvegia - VINCITORE
- Sirāt, Spagna
- La voce di Hind Rajab, Tunisia
Editing
- Stephen Mirrione, F1: Il film
- Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme
- Andy Jurgensen, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE
- Olivier Bugge Coutté, Valor Sentimentale
- Michael P. Shawver, Peccatori
Fotografia
- Dan Laustsen, Frankenstein
- Darius Khondji, Marty Supreme
- Michael Bauman, una battaglia dopo l'altra
- Autumn Durald Arkapaw, Peccatori - VINCITORE
- Adolpho Veloso, Sogni del treno
Colonna sonora originale
- Jerskin Fendrix, Bugonia
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Max Richter, Hamnet
- Jonny Greenwood, una battaglia dopo l'altra
- Ludwig Göransson, Peccatori - VINCITORE
Casting
- Nina Gold, Hamnet
- Jennifer Venditti, Marty Supreme
- Cassandra Kulukundis, una battaglia dopo l'altra - VINCITORE
- Gabriel Domingues, L'agente segreto
- Francine Maisler, Peccatori
Scenografia
- Frankenstein - VINCITORE
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- Peccatori
Costumi
- Deborah L. Scott, Avatar: Fuoco e Cenere
- Kate Hawley, Frankenstein - VINCITORE
- Malgosia Turzanska, Hamnet
- Miyako Bellizzi, Marty Supreme
- Ruth E. Carter, Peccatori
Effetti visivi
- Avatar: Fuoco e Cenere - VINCITORE
- F1: Il film
- Rinascita di Jurassic World
- L'autobus perduto
- Peccatori
Audio
- F1: Il Film - VINCITORE
- Frankenstein
- Una battaglia dopo l'altra
- Peccatori
- Sirât
Trucco e acconciatura
- Frankenstein - VINCITORE
- Kokuho
- Peccatori
- La Macchina Schiacciante
- La sorellastra brutta
Canzone originale
- Caro Me
- Oro - VINCITORE
- Ti ho mentito
- Dolci sogni di gioia
- Sogni del treno
Cortometraggio live-action
- Macellaio
- Un amico di Dorothy
- Il dramma d'epoca di Jane Austen
- The Singers - VINCITORE (PARITÀ)
- Due persone che si scambiano saliva - VINCITORE (PARITÀ)
Cortometraggio documentario
- Tutte le Stanze Vuote - VINCITORE
- Armati solo di una macchina fotografica: La vita e la morte di Brent Renaud
- Children No More: "Sono e sono andati via"
- Il Diavolo è Impegnato
- Perfettamente una stranezza
Cortometraggio animato
- Farfalla
- Forevergreen
- La ragazza che piangeva perle - VINCITRICE
- Piano pensionistico
- Le Tre Sorelle