Ecco una prima occhiata a Ingrid da Street Fighter 6

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Il personaggio dal nome dal suono scandinavo Ingrid è una delle creazioni più insolite di Capcom. Inizialmente era prevista per debuttare in Capcom Fighting All-Stars nel 2003, ma come ricorderete, quel progetto è stato cancellato. Ma Capcom le piaceva, così fu riutilizzata in altri progetti, il più notevole dei quali fu Capcom Fighting Evolution.

Ora, però, è il momento del suo primo vero debutto in Street Fighter, con un aspetto e un design creati da zero per Street Fighter 6. Ingrid non è un personaggio umano, il che la rende molto più evidente per i suoi movimenti più fluidi e abilità uniche, che probabilmente la renderanno molto popolare.

Il 28 maggio apparirà in Street Fighter 6 come ultima combattente nel Character Pass dell'Anno 3, e il primo trailer con lei è stato rilasciato un'ora fa. A giudicare dai commenti, la gente le vuole molto bene, anche se alcuni sottolineano che non si integra esattamente con il resto del roster, ma sembra più che appartiene a Guilty Gear o Granblue Fantasy Versus Rising. Il consenso sembra anche essere che lei sembri un personaggio molto potente.

Data la sua capacità di evocare portali, molti credono che Ingrid sarà il personaggio che permetterà alla personaggia di Final Fantasy VII, Tifa, di apparire come ospite in Street Fighter 6, cosa che è stata recentemente vociferata da una fonte relativamente affidabile.

Guarda qui sotto il primo trailer di Ingrid.