"Ecco una versione più naturale e fluida..." Un politico canadese legge un prompt di IA durante un discorso, riceve critiche online

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Bill Oliver, un politico Progressista Conservatore del New Brunswick, Canada, è diventato virale dopo aver letto ad alta voce un prompt AI durante un discorso legislativo. Sembrava aver letto non solo un testo generato dall'IA, ma anche la tradizionale frase introduttiva del chatbot sul suo tono raffinato: "Ecco una versione più naturale e fluida... "

La reazione negativa, che è stata enorme su YouTube, X o Instagram, riguarda meno l'uso dell'IA in sé e più la preparazione, la revisione e la responsabilità. I critici online sostenevano che il vero problema fosse che Oliver apparentemente non aveva rivisto il proprio discorso prima di pronunciarlo in assemblea.

L'incidente è diventato un simbolo semplice dell'uso pigro dell'IA in politica, con il video che alimenta le critiche secondo cui alcuni politici potrebbero delegare dichiarazioni pubbliche all'IA o al personale senza verificare adeguatamente il risultato, sollevando dubbi su fiducia, serietà e rappresentanza pubblica.

Qui puoi guardare il clip virale: