Ecco un'anteprima della nuovissima guerriera Tekken 8 Miary Zo

Tra poco meno di una settimana, chiunque abbia un Season Character Pass avrà l'opportunità di iniziare con il prossimo personaggio DLC per Tekken 8 prima che sia disponibile a tutti il 5 dicembre. Questa volta è Miary Zo, nato in Madagascar, descritto da Bandai Namco come segue:

"Miary Zo è affettuosamente conosciuta tra la gente del suo villaggio come la divinità combattente rinata, un riferimento al Dio Combattente d'Argento della leggenda di Madagasca. Così profetizzò la rinomata indovina (un Mpanandro), la nonna di Miary Zo. E infatti, quando Miary Zo nacque, possedeva occhi del colore di braci luminosi, oltre a una profonda fascinazione per la natura e la fauna selvatica che la abita. I suoi molti giorni passati a osservare gli animali e a imitarne i movimenti lo portarono a un inevitabile interesse per le arti marziali."

Porta sempre con sé due lemuri dalla coda ad anelli ai combattimenti, e in un nuovo post su X possiamo osservarla più da vicino e scoprire che "MAKI significa 'lemure dalla coda ad anello' in malgascio." Quindi, se trovi il capo che indossa, ora sai cosa c'è scritto.