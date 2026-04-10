Non c'è dubbio che aerei e giochi siano una combinazione fantastica. C'è qualcosa di affascinante nel tenere la levetta di controllo e volare sopra paesaggi e location emozionanti. Che tu sia interessato agli aerei militari o civili, c'è sempre un'opzione per chi ama questo tipo di esperienza. Se vuoi aumentare l'immersione o semplificare ulteriormente il volo, esiste un'intera industria di sviluppatori hardware che vendono joystick di volo, controller e altri accessori per migliorare la tua esperienza. Ho avuto l'opportunità di testare il Echo Aviation Controller di Honeycomb Aeronautical. Sono un nome ben noto nel settore hardware dei simulatori di volo.

La prima cosa che mi sono chiesto è stata per chi è stato progettato questo controller. Non sembra progettato esclusivamente per gli appassionati di aviazione che costruiscono le proprie cabine di pilotaggio e vogliono l'esperienza di volo più recente, costosa e realistica. Questi giocatori probabilmente acquisteranno prodotti individuali. Quello che intendo è che il Echo Aviation Controller è un po' tre cose in un unico prodotto, a un prezzo inferiore rispetto ai metodi di controllo separati. Hai un joystick, manopole e un controller tutto in un unico prodotto. Non è necessariamente un male, ma significa che questo piacerà a un certo tipo di utente. Immagino che sia l'appassionato occasionale di aviazione e forse anche tu a voler provare simulatori di volo senza andare 'all in' e comprare un sacco di periferiche a un sacco di soldi. Questo controller costa $149,99/£126,00 da acquistare.

La scatola in cui viene fornito questo telecomando è robusta e facile da trasportare.

Se vedi il controller come un complemento ad altre opzioni o come una soluzione 'un po' di tutto' a un prezzo più basso, questo potrebbe piacere a parecchi giocatori. Oggi abbiamo giochi che combinano il volo in stile simulatore con il combattimento terrestre e veicolo. Poter avere un joystick collegato e pronto all'uso per gestire situazioni simili sia in modo rapido che efficace non è un problema negativo se il joystick effettivamente funziona. Questo è ciò che ho testato in diversi giochi. Ho anche testato il joystick in alcuni giochi in stile arcade per vedere se avesse qualcosa da offrire. Secondo me, sicuramente sì. Funziona meglio di tutto nei simulatori di volo focalizzati su velivoli civili. È anche molto utile per pilotare aerei militari. Tuttavia, ho scoperto che c'erano troppo pochi pulsanti per eseguire tutto ciò di cui un aereo militare deve fare, il che richiedeva equipaggiamento aggiuntivo.

Il mio primo test è stato in Microsoft Flight Simulator 2024. Ho scelto di combinare questo con mouse e tastiera per vedere quanto migliorasse l'esperienza di volo. Potrei praticamente fare tutto ciò che è rilevante con il controller per il volo stesso. Puoi regolare i comandi, gli alettoni (la posizione dei pulsanti si influenza a vicenda), il trim, il carrello di atterraggio e modificare la rotazione e la direzione dell'aereo usando il joystick. La difficoltà risiede in altri compiti dettagliati all'interno dei menu dell'aereo, sia a terra che in volo. Se vuoi impostare rotte di volo, azionare pulsanti, leve e alcuni tipi specifici di equipaggiamento, avrai bisogno di mouse e tastiera o di un altro tipo di soluzione con pulsanti. Se vuoi che sia fluido. Ovviamente è possibile fare queste cose con il controller, ma l'ho trovato inutilmente lento e che funzionasse meglio con tastiera e mouse. Vale la pena tenerlo a mente se stai pensando di acquistare questo controller.

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Il controller è di dimensioni standard con impugnature in gomma. Ha anche un design ergonomico che ricorda i modelli Microsoft.

Devo però dare un po' di merito a Honeycomb per essere riuscito a gestire così tante cose in modo relativamente indolore. È una bella sensazione volare con essa, anche se preferisco uno stick da volo, pedali e un set completo di controlli con tastiere davanti a me. L'idea è che tu possa portare con te questo controller wireless e giocare un po' ovunque tu sia. Lo fa bene; Ha una buona durata della batteria e non occupa molto spazio. Viene anche in una bella scatola con opzioni per riconfigurare levette e pulsanti se necessario. Hai un pannello di controllo che puoi scambiare per ottenere qualcosa che assomigli ai comandi di un Airbus, e persino qualcosa che si troverebbe in un Boeing. Mi piace quanto rende semplice il volo. Non devi cercare i pulsanti; Tutto ciò che è importante è proprio davanti ai tuoi occhi. È la prima volta che vedo e tedisco una soluzione di così alta qualità. Questo controller non è inutilmente costoso; È portatile in un modo che le attrezzature più costose non sono, ed è compatto. Acquistare pedali, un joystick, un pannello di controllo e altri accessori può costare molto di più e richiede più tempo per la programmazione e la configurazione.

Il Echo Aviation Controller ha la forma di un controller Xbox. Rimane comunque uno dei miei preferiti in termini di ergonomia, e questo si vede anche con questo controller. Ha una certa sensazione di peso senza essere inutilmente pesante, e non risulta particolarmente plastico, il che lo rende adatto per giocare in movimento. Tuttavia, manca di quelli che definirei pulsanti standard. Non è qualcosa che useresti per giocare a Doom o a qualsiasi altro gioco d'azione. Detto ciò, potrebbe sicuramente essere usato per scopi diversi dalle simulazioni di volo. Tuttavia, questo non è il suo scopo originale, e dovresti usarlo come complemento a qualcos'altro per controllare il computer. È in questo ruolo che eccelle. Non ho avuto problemi con i pulsanti, il joystick o il peso dei comandi quando lo uso nei simulatori di volo. Tutto funziona come dovrebbe in un pacchetto abbastanza compatto. Il dongle a 2,4 GHz incluso non è niente di speciale. Tuttavia, il cavo adattatore da USB-C a USB-A è utile se non hai il tipo giusto di porta USB o preferisci usare un cavo.

I comandi sono brillanti e rendono facile regolare vari aspetti dell'aereo.

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Probabilmente non vedrò questo controller piuttosto interessante come sostituto di hardware simulatore di volo più costoso. Detto ciò, è un controller di alta qualità che può rendere il volo divertente quando sei in movimento. Soprattutto se non puoi portare con te un joystick o altre attrezzature. Devo ammettere che sono soddisfatto di questo tipo di controller e ne vedo il valore in modo diverso. È assolutamente perfetto per chiunque abbia voluto provare il genere ma non abbia ancora saputo da dove cominciare. È facile da configurare e non ti sovraccarica di pulsanti. Anche il joystick non offre troppa resistenza, il che è perfetto se, per qualche motivo, preferisci pilotare un elicottero piuttosto che un aereo. Uno svantaggio di un controller standard quando si pilota elicotteri è che spesso bisogna tenere il joystick leggermente in direzioni diverse. Questo può diventare stancante se voli per periodi più lunghi. Non posso dire se esistano soluzioni migliori in una forma così compatta specificamente per simulatori di elicotteri, ma ho trovato che funzionasse bene in Flight Simulator 2024 e con i loro elicotteri.

Purtroppo, non posso testare la durata della batteria (per diversi anni) né quanto durerà un joystick del genere nel tempo (prima che si rompa). Detto ciò, hai 15 ore di utilizzo wireless e puoi collegarlo con un cavo. Sono riuscito a usarlo per più di 15 ore prima di ricaricarlo, e mi è capitato anche di dover ricaricare il controller dopo 12 ore. Sono altrettanto felice di giocare con un cavo se l'opzione è disponibile, così non dipendo dalla durata della batteria allo stesso modo. Detto ciò, si potrebbe sperare una durata della batteria un po' più alta rispetto a quella offerta, dato che oggi i concorrenti sul mercato offrono più del doppio.

I cursori si influenzano a vicenda. Se ne sposti uno verso il basso, l'altro si muove verso l'alto.

Se cerchi un modo semplice per iniziare con i simulatori di volo senza dover spendere l'intero costo di tutto l'hardware solitamente richiesto, il Echo Aviation Controller è un'opzione sensata. Dovrai scaricare i profili di gioco dal loro sito e aggiornare i driver per il dongle incluso. Purtroppo, non esiste un'app per questo; Invece, dovrai fare come facevano le persone al computer e visitare vari siti web. In questo caso, dovrai visitare il sito web di Honeycomb Aeronautica per poter giocare ai tuoi simulatori preferiti nel modo migliore possibile. Se giochi su Xbox e sei interessato, un controller di questo tipo sarà disponibile più avanti nel 2026.

Sono molto soddisfatto di questo, nonostante la durata della batteria un po' breve e la mancanza di un'app. In definitiva, questo è più comodo ed economico rispetto ad acquistare tutto l'equipaggiamento dell'aeromobile separatamente. Tuttavia, ti perdi parte dell'immersione, oltre alla gamma di tasti e funzioni aggiuntive. Se riesci a convivere con questo o semplicemente vuoi provare simulatori di volo, questo è uno dei modi più innovativi che funziona davvero. Non ho mai provato nient'altro di simile che renda il volo altrettanto piacevole. Per questo motivo, posso consigliare vivamente il Echo Aviation Controller. È particolarmente per chi di voi non ha bisogno di tutto ma desidera un modo semplice per godersi queste esperienze di volo realistiche.

I pulsanti del menu offrono al controller alcune opzioni extra per navigare nell'interfaccia utente. Tuttavia, ti consiglio di avere a portata di mano mouse e tastiera.