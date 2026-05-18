Echo co-creatore parla del fatto che il personaggio abbia avuto una sua serie live-action: "Per me è stato molto surreale"

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L'Universo Cinematografico Marvel ha introdotto un sacco di fan a supereroi e personaggi più oscuri, non solo sul grande schermo ma anche in formato televisivo su Disney+. A tal fine, recentemente il personaggio Echo è apparso nell'MCU tramite la serie Hawkeye e poi è tornato in una sua serie limitata usando il suo nome. Detto questo, molti più fan conoscono Echo, nonostante il personaggio sia uno dei nuovi eroi della Marvel.

Echo è stato co-creato alla fine degli anni '90 da Joe Quesada e David W. Mack, e parlando di quest'ultimo veterano dei fumetti, abbiamo avuto il lusso di parlare con Mack durante il nostro periodo al Comicon Napoli, dove la conversazione si è spostata su Echo e sull'esperienza "surreale" di Mack nel vedere il personaggio in live-action.

"Sì, ho iniziato Marvel come sceneggiatore su Daredevil e mi hanno chiesto di creare un personaggio completamente nuovo che divenne Echo, e ho scritto quella storia, la prima Echo storia nel 1998. Fu pubblicato nel '99, e poi, 25 anni dopo, c'era una serie TV in cui una vera attrice interpretava il personaggio. Per me è stato molto surreale. Ho pensato che l'attrice abbia fatto un lavoro fantastico. Si chiama Alaqua Cox, che interpreta Echo, e per la prima volta è stato rappresentato nella serie Hawkeye. E c'erano sequenze e persino battute nello show di Hawkeye che avevo scritto 25 anni fa, ed è stato incredibile vederlo portato alla realtà, tipo Echo, ma anche Echo e suo padre, e poi hanno avuto... il cugino di Alaqua Cox la interpretò quando era bambina. Quindi, sembrava ancora lei da bambina, e c'erano scene in cui la bambina Echo interagisce con suo padre, e tutte erano scene che ho scritto, sai, 25 anni fa. Quindi, personalmente non l'ho ancora del tutto compreso, ma mi è piaciuto. Sì, ne ero affascinato."

Mack ha altri crediti in progetti MCU, qualcosa di cui abbiamo parlato brevemente nell'intervista che potete vedere integralmente qui sotto, oltre a toccare il suo progetto di lunga data (e forse il più noto) Kabuki. Scopri tutto questo e altro ancora qui sotto.