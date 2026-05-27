Echo Generation 2

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Nel corso degli anni, ci sono stati numerosi giochi che ricordiamo forse principalmente per il loro design distintivo. Che si tratti di colori sgargianti, bellissimi cel-shading o pixel in stile retrò, questi si distinguono nettamente da tutti quei titoli che si impegnano a mostrare ambienti tecnicamente più impressionanti e realistici. È proprio questo stile di design distintivo che mi viene in mente quando penso all'avventura del 2021 nota come Echo Generation, anche se era anche un affascinante gioco di ruolo che offriva molto più del semplice fascino visivo.

La storia di formazione in stile Spielberg, ispirata da tutto ciò che va da The Goonies, E.T. e Stranger Things, ci ha regalato un'avventura emozionante, il tutto accompagnato dal meraviglioso design voxel a blocchi che ne faceva da estetica. Aveva un'atmosfera retrò, ma era anche arricchito tecnicamente da tutti i progressi grafici e questa combinazione è spesso difficile da resistere.

Non mi dilungherò troppo, ma ricordo con affetto Echo Generation, quindi sono stato molto felice quando finalmente è arrivato un sequel. Ma dopo appena un'ora mi sono reso conto che questo è un gioco molto diverso da quello che segue ancora. Onestamente non so perché gli sviluppatori abbiano fatto questo, ma farò del mio meglio per separare la mia delusione per il drastico cambiamento di genere e giudicarlo per quello che è realmente. Anche se il sequel ha certamente molto in comune con il suo predecessore, in fondo è qualcos'altro.

Ancora una volta, ci viene offerto una grafica davvero mozzafiato.

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Ma lasciamo questo per ora e concentriamoci su una somiglianza diretta tra i due. Se guardi le immagini, diventa abbastanza ovvio a cosa mi riferisco; sono le immagini che si sono trasferite dal predecessore di questo sequel come un filo conduttore. La grafica è mozzafiato, i pixel sono bellissimi ovunque tu sia e conferiscono al gioco uno stile molto speciale. Tutto è un banchetto per gli occhi nella sua forma più pura, e l'unica cosa che avrei davvero voluto erano ambienti un po' più grandiosi.

Per Echo Generation 2, molti degli ambienti sono del tipo che in realtà non trovo molto interessanti. Ci sono molti laboratori e ambienti interni bui, ed è proprio in quelle rare occasioni in cui si è all'aperto e quando si godono di splendide viste panoramiche, che sono davvero affascinato. Peccato che sembri un po' limitato e limitato, sia per la varietà degli ambienti sia per il punto su cui stiamo per passare oltre.

Le battaglie di carte sono divertenti, anche se non sono mai particolarmente impegnative.

Prima di tutto, voglio chiarire che allora avevo aspettative per un tipo di avventura completamente diverso, ma come ho detto, sarebbe ingiusto giudicare Echo Generation 2 per ciò che non è e per ciò che io stesso speravo che fosse. Quando ho iniziato ad aspettare con ansia questo progetto, aspettavo con ansia un sequel, un seguito naturale, qualcosa di simile ma più sviluppato. Come scrittore di videogiochi, ovviamente fa parte del lavoro avere una buona idea di ciò che sta per accadere, ma a dire il vero mi ero perso il fatto che il sequel non fosse un gioco d'avventura in stile retrò nello stesso spirito del primo capitolo. Quello che hanno fatto invece è stato sviluppare questo in un deck-builder e hanno tolto gran parte di ciò che rendeva speciale il primo gioco.

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Ci sono alcune cose che vale la pena discutere perché si esplorano comunque diversi ambienti e c'è sicuramente una narrazione generale. Ruota attorno ai destini di quattro diversi personaggi che si intrecciano contro una minaccia cosmica e i primi quattro capitoli del gioco possono essere giocati in qualsiasi ordine, e puoi anche saltare tra di essi se vuoi.

Ci sono molti effetti spettacolari disponibili.

Purtroppo, c'è una netta mancanza di contesto. È difficile capire o interessarsi ai personaggi, e questo nonostante qualche testo introduttivo e spiegazioni su chi siano. Abbiamo un uomo in campeggio con la sua famiglia, una ragazza che esce da un laboratorio in quella che forse è la più forte atmosfera di Stranger Things del gioco, un cacciatore di taglie e il suo compagno simile a un cane su un'astronave, e poi uno zombie che cerca il suo figlio in un paesaggio molto ostile.

Allo stesso tempo, è emozionante che il gioco sia così misterioso e che sia così strano in gran parte. Dato che c'è un tentativo di quattro storie distinte, avrei comunque voluto qualcosa di più di quello che ho avuto, soprattutto una volta affrontati i capitoli introduttivi. Ma, a parte la trama, la cosa principale di questo gioco è ancora il combattimento. Queste si seguono a un ritmo frenetico e prevedono il gioco di carte, iniziando con poche, dove ne raccogli altre man mano che l'avventura procede. Anche i personaggi salgono di livello, il che significa che puoi sbloccare abilità come la possibilità di giocare più carte ogni turno, e tutto è a turni, con te e il nemico che vi alternate a turni a turni alterni. Vale la pena notare che i nemici non giocano nessuna carta; Semplicemente lanciano attacchi dai quali puoi subire leggermente meno danni premendo un pulsante al momento giusto e poi, quando è il tuo turno, giochi le tue carte per infliggere danni e sconfiggere i vari mostri del gioco.

Alcuni personaggi hanno un aiutante piuttosto insolito, per usare un eufemismo.

Non è un sistema particolarmente profondo quello che ci viene offerto. Ovviamente, c'è l'opzione di personalizzare il tuo mazzo per ottenere il massimo effetto, per cercare di massimizzare i danni con vari tipi di effetti come bruciatura, veleno e tutti i classici, oltre a includere alcune carte che ti danno salute o ti proteggono dagli attacchi dei mostri. Nel complesso, però, direi che ciò che viene offerto è una sorta di versione semplificata di un deck-builder, e questo non lo rende noioso, perché unito al fantastico design visivo, sono comunque queste battaglie la parte migliore del gioco. Se ti piacciono le battaglie a turni con il gioco di carte, è comunque fondamentalmente divertente.

Ci sono, tuttavia, alcuni problemi. A parte il fatto che l'intero gioco è un po' troppo scarno per quanto riguarda i diversi tipi di carte e i loro effetti, ci sono alcune occasioni in cui, soprattutto, il tuo livello si mette sulla strada per sconfiggere un nemico che può semplicemente subire molti danni. A volte può essere semplice come rivedere la strategia e renderla significativamente più efficace, ma altre volte devi semplicemente salire di livello di uno o due livelli per avere una possibilità di vincere. Questo spesso comporta correre indietro fino a un'area dove ci sono nemici per guadagnare qualche punto esperienza in più. In una delle aree più grandi del gioco, c'era anche un solo punto dove potevi farlo e il ritorno indietro che a volte va fatto si verifica anche quando, ad esempio, ti rendi conto di voler esplorare un'area un po' più da vicino. Non sono ambienti enormi, tutt'altro, ma diventa comunque un po' faticoso dover correre avanti e indietro su un schermo semplice, e una mappa per spostarsi avrebbe semplicemente reso tutto più fluido.

Il mistero del gioco avrebbe potuto essere molto più emozionante con una trama più intricata.

Echo Generation 2 era, come speriamo tu abbia capito, alla fine non è affatto quello che mi aspettavo. Ma mentre scorrevano i titoli di coda, ho cercato di concentrarmi principalmente su ciò che il gioco mi dava come tipo di esperienza che è. La mia delusione per non avere un vero seguito che offra un'avventura ancora più epica del suo predecessore è una cosa, ma è così, e gli sviluppatori hanno scelto una strada diversa. È però molto difficile scrollarsi di dosso quella sensazione. Ma se questo fosse stato davvero un deck-builder fenomenale, non sarebbe importato così tanto da risultare diverso, perché sarebbe comunque stato un gioco molto buono. Purtroppo, però, questo sembra per la maggior parte piuttosto poco convinto. Le battaglie diventano rapidamente ripetitive e prive di profondità, l'intero arco narrativo appare piuttosto confuso e, soprattutto, non particolarmente interessante. Quindi, anche se accetto pienamente la natura di questo tipo di gioco, manca semplicemente abbastanza finezza e profondità per raggiungere vette più grandi. Il fatto che sia anche estremamente facile è uno svantaggio, perché appena hai ottimizzato le tue carte o raggiunto il livello richiesto, puoi sconfiggere i nemici con la massima facilità. Semplicemente non ha i punti di forza che questo tipo di gioco richiede in termini di sfida o complessità.

Ci sono senza dubbio alcuni punti di luce, e gli aspetti visivi sono chiaramente uno di questi. Adoro anche fondamentalmente il tipo di combattimento che il gioco offre, perché trovo semplicemente divertente combattere usando le carte. Ma anche se questi due fattori brillano, Echo Generation 2 purtroppo passeranno alla storia come una delle delusioni più grandi dell'anno per me.