Echo Generation 2 demo ora rilasciata per PC e Xbox

L'Echo Generation, che aveva cinque anni, è stato un vero successo grazie alla sua grafica, design e gameplay deliziosi che ricreavano le avventure dei primi anni '90. Durante l'evento Xbox Play Anywhere nel novembre 2025, è stato annunciato un sequel che si basa su ciò che era buono, completo di un nuovo sistema di combattimento basato su carte.

Tuttavia, gli sviluppatori non vogliono rispondere se si tratti di un vero sequel o di un prequel (forse entrambi?), come dovremo scoprire da soli. La premessa è la seguente:

"Sei Jack, un papà comune in missione straordinaria, intrappolato in una nuova dimensione misteriosa. Perso tra le stelle, intraprendi un viaggio per trovare una via di ritorno, armato della tua astuzia, del tuo equipaggio e di un mazzo di carte da padrone."

Cococucumber ha ora annunciato che possiamo provare l'avventura oggi, dato che una demo giocabile è stata lanciata in collaborazione con Steam Next Fest. La demo Echo Generation 2 è disponibile sia per PC che per Xbox Series S/X, e il gioco finito sarà rilasciato per entrambi i formati entro la fine dell'anno e sarà incluso anche con Game Pass.