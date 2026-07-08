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Non ho mai giocato a un gioco ambientato nell'universo di Sword Art Online prima d'ora. La serie è sempre stata un po' marginale per me, dove sapevo che esisteva, e percepivo che ora c'era una piccola collezione di giochi nella serie, ma non ho mai avuto davvero il tempo o l'interesse per approfondirci davvero. Ecco perché è stato davvero emozionante che Echoes of Aincrad sia diventato il mio primo incontro con la serie. Echoes of Aincrad è sviluppato da Game Studio Inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, con il gioco previsto per il 10 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Echoes of Aincrad inizia facendoti entrare in una versione beta del prossimo gioco di ruolo virtuale online Sword Art Online. In questa beta, tutto sembra più o meno normale. Incontri altri giocatori, impari a conoscere i sistemi, ti allehi con nuovi conoscenti e affronti boss potenti, esattamente come ti aspetteresti in un gioco di ruolo online. Sembra tutto un gioco per giocatore singolo che cerca di simulare la sensazione di far parte di un enorme MMO, e in realtà trovo questa premessa piuttosto rinfrescante. C'è qualcosa di divertente nel girare in un mondo che cerca costantemente di sembrare sociale, anche se in pratica è un'esperienza single-player altamente controllata.

Tutti aspettano con ansia il lancio della versione 1.0, e all'inizio sembra andare tutto alla grande. Ma quando, dopo qualche mese, ti è permesso entrare nella versione completa di Sword Art Online, si scopre naturalmente che non tutto è una passeggiata. All'improvviso, una voce penetrante risuona tra le migliaia di giocatori, informandoli che ora sono intrappolati nel gioco. Non possono disconnettersi e verranno liberati solo se il gioco viene completato. Il piccolo dettaglio, molto sgradevole, è che se muori nel gioco, muori anche nella vita reale. Quindi, da sogno da MMO con amici, armi e boss, tutto si trasforma improvvisamente in una lotta per la sopravvivenza.

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È una premessa potente, anche se le mie ricerche mi hanno subito mostrato che, ovviamente, non è una novità per la serie. Echoes of Aincrad quindi riprende il vecchio concetto centrale della serie, ma lo fa da un'angolazione leggermente diversa perché crei il tuo avatar invece di giocare semplicemente come uno dei personaggi principali già consolidati. Questo avrebbe potuto essere un modo davvero entusiasmante per rendere il giocatore più attivo all'interno dell'universo, ma è anche qui che iniziano a emergere alcuni dei miei problemi. Perché, sebbene la premessa sia solida, e sebbene ci sia qualcosa di affascinante nell'essere intrappolati in un mondo digitale dove ogni sconfitta potrebbe, in teoria, essere l'ultima, la storia si sviluppa troppo lentamente.

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La trama si svolge quasi esclusivamente tra una missione e l'altra, e possono passare diverse ore tra i momenti in cui la storia progredisce. Quando corri in un mondo bellissimo, ma spesso un po' vuoto, e il partner scelto parla solo all'inizio di una missione e poi solo quando arrivi alla fine, può sembrare un po' noioso. Non aiuta il fatto che il tuo avatar non parli nemmeno. In alcune scene puoi annuire per dire sì o scuotere la testa per dire no, ma queste piccole scelte non contano davvero. Se il gruppo suggerisce qualcosa e tu dici di no, vieni subito superato in voto, e poi tutti fanno comunque ciò che avevano voluto fin dall'inizio. Dà una strana impressione che il gioco voglia farti sentire parte del processo decisionale, ma senza darti alcuna vera influenza.

Devo dire che è un po' deludente. Soprattutto se si combina con il fatto che diversi personaggi sembrano archetipi classici degli anime, senza essere necessariamente abbastanza interessanti da sostenere i lunghi intervalli tra i momenti principali della trama. Sono sicuro che i fan di Sword Art Online traggano più piacere vedere volti familiari e piccoli riferimenti rispetto a me, dato che non avevo lo stesso legame emotivo con loro, ma da nuovo giocatore spesso mi è rimasto con la sensazione che la storia avrebbe potuto essere raccontata in molto meno tempo. Ho passato quasi 40 ore su Echoes of Aincrad, ma dopo sembrava che la stessa narrazione potesse facilmente essere sviluppata in metà del tempo. Questo è quello che chiamerei allungare la durata del gioco, e raramente penso che sia una cosa positiva.

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L'aspetto più interessante di Echoes of Aincrad per me è stato il sistema di combattimento. Il gioco si impegna molto per spiegare che in questo mondo non esiste magia, ma invece si tratta solo di armi da mischia, equipaggiamento, attacchi speciali e potenziamenti. Ci sono circa sei tipi di armi diversi tra cui scegliere, che influenzano il combattimento in modi piuttosto distinti. Le spade sembrano la scelta classica, i pugnali permettono attacchi più veloci, martelli e asce risultano più pesanti e lenti, e se scegli le armi grandi, puoi davvero sentire che le animazioni hanno più peso. Non è esattamente un sistema che ribalta il genere del gioco di ruolo, ma funziona ed è facile da capire.

Le armi possono essere potenziate man mano che avanzi e, più avanzi nel gioco, più puoi personalizzarle. C'è anche un numero assurdo di armi lasciate cadere, dato che quasi ogni singolo mini-boss sparge cinque o sei nuove armi sul terreno, come se fossero chicchi di riso a un matrimonio, e seguono naturalmente i familiari codici colore di altri giochi basati sul bottino. Le armi bianche sono pessime, e le armi arancioni sono quelle a cui si guarda due volte, ma il problema è semplicemente che si ottiene rapidamente così tante armi che è impossibile usarne più di una frazione.

Qui, però, il gioco ha un'idea che in realtà mi piace abbastanza. Tutte queste armi spazzatura possono essere sacrificate per rendere più forte la tua arma principale, dato che la tua arma ha una piccola barra esperienza che si riempie ogni volta che le dai un'altra arma, e puoi sentire che la tua arma principale diventa lentamente più forte. Questo ti dà una buona ragione per non ignorare semplicemente tutto il bottino che raccogli, dato che hai anche bisogno di armi per potenziare l'equipaggiamento dei tuoi compagni, che è in realtà il modo principale in cui influenzi la loro forza.

Il problema è che le armi migliori finiscono per assomigliarsi troppo. Una volta che trovi una buona arma arancione verso la fine del gioco, e altre armi arancioni iniziano ad arrivare rapidamente, perdi la motivazione a cambiare. Le nuove armi spesso hanno statistiche e abilità così simili a quelle che già usi che raramente vale la pena costruire qualcosa di nuovo da zero. C'è una mancanza di casualità e varietà e mi sarebbe piaciuta quella sensazione in stile Diablo di guardare un nuovo drop e pensare, "aspetta, questo potrebbe cambiare completamente la mia build." Invece, mi sono ritrovato a pensare troppo spesso, "oh, è quasi di nuovo lo stesso."

Per quanto riguarda il combattimento in sé, consiglierei vivamente di giocare Echoes of Aincrad con un controller. Mouse e tastiera sembrano un esercizio di polpo su una sedia d'ufficio perché devi gestire troppi input in modo un po' macchinoso. Con un controller, tutto ha molto più senso, dato che hai attacchi normali, attacchi più pesanti e attacchi speciali, e se tieni premuti i tasti giusti puoi scatenare abilità più potenti che consumano risorse e infliggono molti più danni. A metà gioco, Echoes of Aincrad fa notare che potrebbe essere una buona idea iniziare a investire seriamente in questi attacchi più potenti, e il gioco ha assolutamente ragione su questo. Se non li usi, alcuni boss possono sembrare che tu stia cercando di staccare un blocco di cemento con uno spazzolino da denti.

Quando il sistema di combattimento funziona, è davvero divertente. Puoi attraversare il mondo, saltare direttamente contro un nemico con un attacco, seguire con attacchi speciali e eliminare rapidamente gruppi più piccoli. C'è un bel ritmo nel correre, combattere, raccogliere bottino, migliorare un po' e poi passare all'area successiva, ma Echoes of Aincrad rallenta questo ciclo troppo a lungo. Combatti costantemente gli stessi tipi di nemici, negli stessi dungeon, negli stessi modi, e anche un sistema di combattimento perfettamente decente può diventare stancante se si ripete così tante volte senza abbastanza varietà.

Il problema più grande sono i nemici e il riutilizzo dei boss. Echoes of Aincrad riutilizza i suoi mostri in modo estremo, dove i nemici in una missione della storia sono presentati come qualcosa di feroce e pericoloso ma che potrebbero essere già stati incontrati più volte nel mondo, solo con colori leggermente diversi o statistiche leggermente diverse sotto il cofano. Ogni singolo boss sembra avere un cugino, un fratello e uno zio un po' più viola da qualche altra parte nel gioco. Spesso hanno gli stessi attacchi, le stesse meccaniche e lo stesso aspetto di base, e questo toglie molta eccitazione.

Questo è particolarmente problematico quando la storia cerca di costruire un boss come qualcosa di davvero speciale. Quando il gruppo sta lì a dire che questo nemico è il più pericoloso di sempre, e che dobbiamo davvero stare in guardia, e poi entri in battaglia pensando: "beh, questo è solo il nemico numero 25 dello stesso tipo che ho già battuto in tre zone diverse", il brivido viene un po' tolto e fa sembrare l'esperienza più lunga. Come se gli sviluppatori sapessero che altri giochi della serie durano intorno alle 40-50 ore, e quindi avessero deciso che Echoes of Aincrad dovessero raggiungere quel traguardo, indipendentemente dal fatto che ci fosse abbastanza contenuto per sostenerlo. Le aree sono spesso un po' troppo vuote, e può essere sorprendentemente difficile orientarsi, dato che in diverse occasioni mi sono ritrovato a girare in tondo, non perché il mondo fosse un posto interessante in cui perdersi, ma perché la navigazione e la disposizione delle aree non fornivano indicazioni sufficienti. Quando, in più, ti trovi costantemente a incontrare gli stessi nemici più e più volte, l'esplorazione diventa rapidamente meno emozionante di quanto dovrebbe essere.

È un peccato, perché i mattoni fondamentali ci sono davvero. Il sistema di combattimento non è fantastico, ma è abbastanza divertente. Il sistema d'armi ha buone idee, l'atmosfera simulata degli MMO è in realtà piuttosto affascinante, e l'intera premessa della "morte" è ancora forte, anche per un nuovo giocatore come me che non ha molta familiarità con Sword Art Online. Ma Echoes of Aincrad si trascina troppo a lungo. Non è un gioco in cui mi sono ritrovato a pensare che non vedevo l'ora di vedere cosa sarebbe successo dopo, piuttosto è diventato più una battaglia tra la mia pazienza e la mia testardaggine, dove alla fine l'ho finito semplicemente perché ero già arrivato a quel punto.

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Quindi consiglierei Echoes of Aincrad ? Se sei un fan della serie, penso che ci sia molto di più. Ci sono personaggi, riferimenti e situazioni che sicuramente saranno molto più entusiasmanti se già conosci l'universo. Inoltre, c'è anche un certo fascino nel poter creare il proprio personaggio e vivere Aincrad dall'interno, invece di seguire solo i personaggi principali familiari dall'esterno.