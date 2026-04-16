Echoes of Aincrad ci mostra di cosa è capace il suo mondo in un nuovo trailer di gameplay

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Che tu sia un fan degli anime o semplicemente ti piaccia le storie nei videogiochi, sicuramente conoscerai il franchise Sword Art Online. Finora, i numerosi giochi del franchise hanno offerto un'esperienza action RPG piuttosto solida, ma che si limitava a emulare o seguire le orme delle avventure dei protagonisti della serie all'interno della loro storia. Ma Echoes of Aincrad cambierà tutto questo dal 10 luglio.

Niente Kirito, niente Asuna. Questa volta, il peso di sopravvivere alla fortezza aerea di Aincrad ricade sulle tue spalle. Sconfiggi i tuoi nemici stringendo alleanze con altri personaggi e scappa da questo mondo tanto affascinante quanto letale. Trova il tuo stile di combattimento personalizzando la tua esperienza con una moltitudine di armi, equipaggiamenti e una serie di abilità che puoi imparare e migliorare in questo universo fantasy.

Echoes of Aincrad viene lanciato su PC, PS5 e Xbox Series. Vuoi provarci?