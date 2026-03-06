Echoes of the End creatore Myrkur Games ha "già iniziato il prossimo progetto"

HQ

Ora che Echoes of the End è arrivato e lo sviluppatore Myrkur Games sembra più soddisfatto dello stato del titolo dopo la patch Enhanced Edition prevista alla fine del 2025, potreste chiedervi cosa ci aspetterà lo studio islandese. Anche noi lo eravamo stati, quindi in una recente intervista con il CEO Halldor Snaer abbiamo chiesto direttamente se potessimo aspettarci un ritorno nell'universo fantasy o se il futuro porterà lo sviluppatore altrove.

Snaer ci ha dato una panoramica dettagliata quando gli è stato chiesto un ritorno nell'universo Echoes of the End, aggiungendo: "sì, sicuramente. Voglio dire, abbiamo convissuto con questo per tanti anni. Per il mondo, è relativamente nuovo, ma viviamo in questo universo da anni e lo amiamo. E vediamo sicuramente molto potenziale per questo universo che abbiamo creato, e soprattutto se facciamo una seconda tentativa per portare tutte quelle lezioni apprese nel prossimo gioco e costruirlo completamente correttamente con tutta l'esperienza che abbiamo. Sarebbe davvero fantastico, secondo me."

Tuttavia, questo non significa necessariamente che il prossimo progetto sarà un altro capitolo nel mondo Echoes of the End, come ha anche menzionato Snaer: "Detto ciò, non abbiamo ancora parlato del prossimo progetto da parte nostra. Abbiamo già iniziato il prossimo progetto, quindi siamo nelle fasi molto, molto iniziali e non siamo ancora pronti a svelare dettagli. Ma quello che posso dire è sicuramente che non stiamo diventando uno studio di strategia 4X. Stiamo molto fedeli al nostro DNA, ma è ancora presto per sapere esattamente dove finirà."

Parlando del gioco esistente, la recente patch uscita intorno a San Valentino è solo un assaggio del supporto futuro, come ci ha detto anche Snaer: "Per quanto riguarda gli aggiornamenti, cercheremo di essere il più trasparenti possibile con gli aggiornamenti in arrivo. Non implementeremo una roadmap o cose del genere solo perché vogliamo essere un po' più fluidi e anche perché, dalle lezioni apprese, vogliamo solo distribuire le cose quando sono corrette o il più vicine possibile, con tutte le variabili in gioco. Quindi non vogliamo legarci a appuntamenti che potrebbero finire per farci un danno in testa, per così dire.

"Quindi direi che nei prossimi mesi probabilmente annunceremo che sta arrivando qualcosa e poi inizieremo a lanciarlo. Ma nel frattempo, non vogliamo sparire dal radio. Continueremo a fare gli aggiornamenti più piccoli e continueremo a migliorare la qualità della vita e correggere bug man mano che ci vengono segnalati e man mano che le persone stanno aprendendo."

Per saperne di più su Echoes of the End, puoi seguire l'intervista completa e con sottotitoli locali qui sotto, e persino leggere di più su come Myrkur Games abbia superato questo lancio problematico qui.