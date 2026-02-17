Echoes of the End ho appena ricevuto un nuovo aggiornamento che porta una Modalità Foto e abiti per San Valentino
Tutto questo arriva mentre il gioco arriva su PlayStation Plus.
San Valentino può essere passato per un altro anno, ma lo sviluppatore Mykur Games è chiaramente ancora nello spirito della stagione, dato che ha ora lanciato un nuovo aggiornamento per il suo action-avventura Echoes of the End che porta i costumi di San Valentino per i protagonisti Ryn e Abram.
L'aggiornamento è ora disponibile su tutte le piattaforme e porta anche una manciata di altri cambiamenti al gioco. Per prima cosa, ora è disponibile una Modalità Foto che permette ai giocatori di scattare immagini dal loro viaggio nel magico mondo di Aema. Altrimenti, sono stati risolti molti bug e problemi che dovrebbero "assicurare che Echoes of the End non abbia mai giocato meglio."
Oltre a questo, come si può vedere nel trailer sopra, Echoes of the End è ora arrivato anche come parte della libreria PlayStation Plus, con gli abbonati Extra e Premium che possono scaricare il gioco come parte del loro abbonamento.
Hai già giocato a Echoes of the End ? Se no, non perdere la nostra recensione del gioco.