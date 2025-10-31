Echoes of the End restituisce ricostruito in un'edizione migliorata

HQ

Proprio come ci sono grandi AAA che non soddisfano le aspettative e piccoli indie che diventano fenomeni globali, ce n'è per tutti i gusti nel segmento AA: giochi che ottengono l'amore del pubblico e permetteranno ai loro studi di saltare nei grandi campionati in futuro, e giochi che non ce la fanno, arrivano nel momento sbagliato, o semplicemente non hanno avuto un impatto abbastanza significativo da farsi un nome. Echoes of the End uscì a metà agosto e fu accolto piuttosto male, con recensioni contrastanti che soffrivano di animazioni e combattimenti piuttosto basilari. Tutto ciò potrebbe aver messo un freno ad altri progetti, ma non a questo.

Myrkul Games ha preso quel feedback e lo ha trasformato in energia cinetica per iniziare ad andare avanti e rinnovare profondamente il gioco, e il risultato di questo sforzo è ora disponibile negli ultimi mesi. Echoes of the End: Enhaced Edition arriva ora come aggiornamento gratuito del gioco e include tutta una serie di nuove funzionalità. Soprattutto, un sistema di combattimento completamente ricostruito da zero, con animazioni molto più fluide che migliorano l'esperienza complessiva.

C'è anche una personalizzazione aggiunta per l'equipaggiamento, oltre a nuove modalità di difficoltà e una modalità New Game+, "e molto altro". Sembra proprio che valga la pena dare un'altra possibilità alle modifiche, quindi dai un'occhiata al trailer di panoramica Echoes of the End: Enhanced Edition qui sotto.