Echoes of the End spiega come hanno realizzato un "gioco AA con ambizioni AAA"

Ultimamente si è parlato molto di Clair Obscur: Expedition 33, e di come lo sviluppatore Sandfall Interactive si sia unito per assicurarsi un progetto ampio e di successo nonostante fosse uno studio di dimensioni molto modeste. In passato, la cifra di 30 dipendenti è stata messa in giro, e se questo sia effettivamente accurato o meno è un altro argomento di discussione, ma ci porta allo sviluppatore islandese Myrkur Games, poiché questo studio e i suoi circa 40 dipendenti stanno attualmente cercando di realizzare un "gioco AA con ambizioni AAA" quest'estate.

Il gioco in questione è Echoes of the End, e mentre siamo in attesa di sapere la data di uscita definitiva del progetto oltre questa estate, recentemente ho avuto la possibilità di sedermi con il CEO e direttore del gioco Halldór Snær Kristjánsson per avere un'idea di come lo sviluppatore più modesto abbia creato un progetto con obiettivi immensi.

"Sì, il mio modo preferito per descriverlo, che ho visto nella copertura di [Clair Obscur: Expedition 33], era AA con ambizioni AAA, e questo è davvero un buon modo per dirlo", ha iniziato Kristjánsson. "Ma sicuramente, per noi, questo fa parte dello studio fin dall'inizio. I nostri cuori erano fissati su questo tipo di giochi.

"Questo è davvero ciò che volevamo fare come studio. E all'epoca, lo stavamo vedendo - e questo è nel 2018 o giù di lì - e poi stavamo vedendo che queste tecnologie stavano facendo un grande passo avanti in tutte le aree e in tutte le sezioni dello sviluppo dei giochi. E abbiamo visto che c'erano opportunità da trovare all'interno della fotogrammetria, all'interno del motion capture, nel modo in cui creiamo e strutturiamo il contenuto, nel modo in cui costruiamo. E poi, naturalmente, l'Unreal Engine è stato un enorme sblocco per quello che stavamo facendo. Quindi, sai, mi è stato chiesto un paio di volte quando parlo del processo, tipo, cosa è successo quando sei passato all'Unreal Engine 5? È stato un sacco di lavoro? E noi ci siamo detti, no, è stato fantastico, perché avevamo tutte queste risorse scansionate che potevamo semplicemente aggiornare al materiale originale dalle nostre scansioni originali. Quindi è stato davvero, davvero fantastico".

Kristjánsson ha continuato: "Ma per lo studio, credo, per noi, abbiamo realizzato tutto da zero in modo tale che un team di medie dimensioni potesse affrontare la sfida. E quindi questo si traduce davvero in tutti i settori. E questo è uno dei motivi per cui abbiamo dovuto costruire il nostro studio di motion capture in loco. È solo perché essere in grado di produrre l'enorme quantità di filmati e l'enorme quantità di animazioni di gioco che ci sono nel gioco, sai, per i personaggi principali, per i compagni, per tutti i diversi nemici, per tutti i diversi boss, tutto questo, è un sacco di lavoro per un team di 40 persone e poi un team di animazione di, tipo, cinque. Ma il vero sblocco a tutto questo è semplicemente averlo in-house, costruire tutto su misura e su misura per adattarlo a un team di medie dimensioni, e questo è stato davvero il superpotere.

"La stessa cosa per, in particolare, sai, abbiamo costruito il nostro impianto di fotogrammetria anche per la scansione dei doppi digitali nel gioco, e anche questo è stato fondamentale, perché, sai, se l'avessimo fatto una volta, sai, esternamente, saremmo stati piuttosto limitati, ma questa volta, potremmo davvero riempire gli extra nel gioco o fare rifacimenti sul cast principale e davvero una sorta di iterazione Il processo man mano che miglioravamo, poiché eravamo in grado di fare una risoluzione più alta, qualsiasi cosa del genere.

"Quindi, sai, i giochi sono una grande iterazione e avere tutto questo a portata di mano, anche se è un grande investimento in anticipo, è il superpotere che consente a un team di medie dimensioni di fare questo, almeno per il nostro bene".

Puoi vedere l'intervista completa con Myrkur Games qui sopra, dove discutiamo anche del prezzo del gioco, quando scopriremo la sua data di uscita definitiva, se arriverà a Switch 2 e anche cosa ha fatto il team negli anni da quando è stato originariamente annunciato. Dai un'occhiata qui sopra con i sottotitoli localizzati.