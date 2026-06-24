Ecovacs DEEBOT T90 Pro Omni
Una quantità sorprendente di funzionalità per un prezzo sorprendentemente basso.
ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI aspirapolvere robot, 65 W
È più facile o più difficile progettare un cosiddetto dispositivo "di fascia media" piuttosto che una nave di punta? È una buona domanda, ma tendo a pensare alla seconda, dato che deve essere difficile mantenere tecnologie e funzionalità chiave che bisogna rimuovere deliberatamente dai prodotti per fissare prezzi più aggressivi.
In ogni caso, Ecovacs ha ripetutamente dimostrato la sua capacità di progettare modelli di fascia media solidi, e l'ultima aggiunta alla gamma è il Deebot T90 Pro Omni.
Al momento della stesura, un T90 Pro Omni costa circa £600 - circa il 40% in meno rispetto ai modelli di punta comparabili sul mercato - e a prima vista può sembrare difficile capire il perché. Grazie a un motore ad alta coppia, può raggiungere i 30.000 Pa, una potenza di aspirazione che potrebbe non essere sempre disponibile ma che può facilmente eguagliare le migliori assolute sul mercato.
Inoltre, da quello che possiamo vedere, è dotato dello stesso rullo Ozmo Roller 3.0 che si trova nel più costoso X12 OmniCyclone, un rullo rotante lungo 27 centimetri che ruota a 200 giri/min e eroga acqua attraverso 32 piccoli ugelli. L'idea è che questo rullo sia migliore per "strofinare" direttamente il pavimento, piuttosto che i tappetini più morbidi e rotanti che vediamo da altri marchi concorrenti. Posso anche confermare che questo regge sicuramente il test, e con macchie come il caffè, ad esempio, è chiaro che il T90 Pro Omni affronta il compito in modo più approfondito rispetto, ad esempio, al Dreame X60 Ultra, che costa molto di più.
C'è anche una spazzola ZeroTangle 4.0, anche se non è "dual", il che significa che col tempo, dopo qualche ciclo, le setole hanno iniziato lentamente ad accartocciarsi, quindi non è del tutto "anti-aggroviolo". Tuttavia, in generale, trovo che questo aspetto della manutenzione sia piuttosto minimo nel lungo periodo. Unito a TruePass, che ha superato il nostro test interno per navigare sul telaio della porta della mia stanza (che è esattamente larga 2,4 centimetri), è difficile trovare qui qualsiasi aspetto delle sue prestazioni meccaniche che non meriti il massimo riconoscimento, ancora considerando il prezzo.
Tuttavia, questa volta l'app mi ha un po' sorpreso, perché è stata un po' capricciosa. Ho recentemente recensito l'X12 OmniCyclone e non ho avuto problemi di configurazione con quel modello, ma questa volta il T90 Pro Omni ha avuto difficoltà a mappare correttamente le stanze al piano terra, e la scansione iniziale ha fallito, perché ha iniziato a girare in tondo finché non l'ho resettato.
Detto ciò, questo è successo soprattutto durante la prima scansione e, di regola generale, il resto del periodo di test è andato liscio. Anche la sua capacità di riconoscere oggetti è impeccabile, e questo nonostante i modelli Ecovacs non abbiano una piccola torre radar stereoscopica per il LiDAR, poiché tutto è integrato nel dispositivo stesso. Tra l'altro, c'è una caratteristica che i modelli Ecovacs condividono, nonostante la differenza di prezzo.
Ci sono aspetti in cui si capisce che si tratta di un modello di fascia media. Si autopulisce solo a 75 gradi, mentre altri possono andare più in alto, e il contenitore interno è solo di 250 millilitri, che è circa il 30% più basso della media. Detto ciò, è comunque più che adeguato, e probabilmente è quello che consiglierei per il prezzo.