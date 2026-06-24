Ecovacs DEEBOT T90 Pro Omni

È più facile o più difficile progettare un cosiddetto dispositivo "di fascia media" piuttosto che una nave di punta? È una buona domanda, ma tendo a pensare alla seconda, dato che deve essere difficile mantenere tecnologie e funzionalità chiave che bisogna rimuovere deliberatamente dai prodotti per fissare prezzi più aggressivi.

In ogni caso, Ecovacs ha ripetutamente dimostrato la sua capacità di progettare modelli di fascia media solidi, e l'ultima aggiunta alla gamma è il Deebot T90 Pro Omni.

Al momento della stesura, un T90 Pro Omni costa circa £600 - circa il 40% in meno rispetto ai modelli di punta comparabili sul mercato - e a prima vista può sembrare difficile capire il perché. Grazie a un motore ad alta coppia, può raggiungere i 30.000 Pa, una potenza di aspirazione che potrebbe non essere sempre disponibile ma che può facilmente eguagliare le migliori assolute sul mercato.

Inoltre, da quello che possiamo vedere, è dotato dello stesso rullo Ozmo Roller 3.0 che si trova nel più costoso X12 OmniCyclone, un rullo rotante lungo 27 centimetri che ruota a 200 giri/min e eroga acqua attraverso 32 piccoli ugelli. L'idea è che questo rullo sia migliore per "strofinare" direttamente il pavimento, piuttosto che i tappetini più morbidi e rotanti che vediamo da altri marchi concorrenti. Posso anche confermare che questo regge sicuramente il test, e con macchie come il caffè, ad esempio, è chiaro che il T90 Pro Omni affronta il compito in modo più approfondito rispetto, ad esempio, al Dreame X60 Ultra, che costa molto di più.

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C'è anche una spazzola ZeroTangle 4.0, anche se non è "dual", il che significa che col tempo, dopo qualche ciclo, le setole hanno iniziato lentamente ad accartocciarsi, quindi non è del tutto "anti-aggroviolo". Tuttavia, in generale, trovo che questo aspetto della manutenzione sia piuttosto minimo nel lungo periodo. Unito a TruePass, che ha superato il nostro test interno per navigare sul telaio della porta della mia stanza (che è esattamente larga 2,4 centimetri), è difficile trovare qui qualsiasi aspetto delle sue prestazioni meccaniche che non meriti il massimo riconoscimento, ancora considerando il prezzo.

Tuttavia, questa volta l'app mi ha un po' sorpreso, perché è stata un po' capricciosa. Ho recentemente recensito l'X12 OmniCyclone e non ho avuto problemi di configurazione con quel modello, ma questa volta il T90 Pro Omni ha avuto difficoltà a mappare correttamente le stanze al piano terra, e la scansione iniziale ha fallito, perché ha iniziato a girare in tondo finché non l'ho resettato.

Detto ciò, questo è successo soprattutto durante la prima scansione e, di regola generale, il resto del periodo di test è andato liscio. Anche la sua capacità di riconoscere oggetti è impeccabile, e questo nonostante i modelli Ecovacs non abbiano una piccola torre radar stereoscopica per il LiDAR, poiché tutto è integrato nel dispositivo stesso. Tra l'altro, c'è una caratteristica che i modelli Ecovacs condividono, nonostante la differenza di prezzo.

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Ci sono aspetti in cui si capisce che si tratta di un modello di fascia media. Si autopulisce solo a 75 gradi, mentre altri possono andare più in alto, e il contenitore interno è solo di 250 millilitri, che è circa il 30% più basso della media. Detto ciò, è comunque più che adeguato, e probabilmente è quello che consiglierei per il prezzo.