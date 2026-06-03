Ecovacs Winbot W3 Omni

C'è qualcosa di assolutamente surreale in un robot che pulisce vetri. Lo abbiamo notato quando abbiamo recensito per la prima volta uno dei modelli Winbot di Ecovacs, e da allora è diventato ancora più chiaro che esiste un mercato per chi desidera questo servizio, anche con i compromessi ancora esistenti.

L'ultima aggiunta alla gamma si chiama Winbot W3 Omni, che funziona come grande pulitore tutto-in-uno per finestre. Se non sei sicuro di come funzioni, è un robot quadrato che si posiziona sulla finestra in questione, dove usa motori per aspirarsi sul vetro, creando un vuoto di oltre 8000Pa, e poi può muoversi sulla superficie verticale finché non decide di aver pulito la finestra.

La qualità costruttiva è solidissima, anche se si può facilmente immaginare un mondo in cui questo tipo di gadget sia più piccolo. Pesa anche 2,1 chili e, sebbene sia facile da disfare e venga in una borsa piuttosto comoda, è forse un po' macchinoso in un certo senso. Detto ciò, ho un profondo rispetto per la capacità di Ecovac di innovare, e ci sono molti scenari in cui averne uno potrebbe essere incredibilmente utile, invece di dover procurarsi da soli un detergente per vetri.

Ok, quindi cade? No, di certo non è così. Questo aspirapolvere è praticamente garantito che resti fermo e, se l'impossibile dovesse accadere, puoi fissarlo con un cavo di sicurezza così le conseguenze non sono troppo gravi. Esistono diverse tecnologie interessanti che rendono anche il processo di pulizia più efficiente. WIN-SLAM 5.0 è il modello di navigazione proprietario di Ecovacs, che garantisce che il "percorso" effettivo sulla superficie del vetro sia accuratamente pianificato, e sono stati compiuti enormi progressi nell'eliminare striature e altri "segnali" che indicano che i finestrini sono stati lavati. Inoltre, come sempre, è dotato del sistema Spray, composto da tre piccoli ugelli che possono spruzzare il detergente per vetri e distribuirlo uniformemente davanti al robot.

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La grande notizia questa volta è che, proprio come un aspirapolvere robot, il Winbot ha effettivamente una stazione base. Sì, suona strano, e significa anche che lo spazio occupato da questo dispositivo a casa aumenta in modo significativo. Allo stesso tempo, devo anche sottolineare che questo non è davvero adatto alle piccole finestre in stile Copenaghen. È davvero efficace su superfici di vetro più grandi, dove si fa risparmiare tempo. La stazione base OMNI funge da punto di ancoraggio per la suddetta linea di sicurezza, e funge anche da batteria se non hai voglia di collegarla direttamente. E poi c'è Vortex Wash, che in un solo minuto può lavare a pressione il panno da mocio dell'unità con 16 ugelli ad alta pressione, così che sia pronto di nuovo in un attimo.

Quello che potresti iniziare a percepire è che questa applicazione è piuttosto commerciale per natura. L'unità in sé è pesante, la stazione OMNI è pesante, e l'intero sistema ti costerà diverse centinaia di sterline. Potresti non voler pagare quello, e potresti non risparmiare tempo o fatica se hai finestre minuscole. Ma se parliamo di sezioni di vetro singole piuttosto grandi, e in particolare quelle dimensionate in modo tale che la loro manutenzione richieda equipaggiamento serio, il Winbot W3 Omni può risolvere questo problema a pieni voti. Ho avuto l'opportunità di provarlo sulla vetrina di un amico, dove c'è un enorme pannello di vetro alto circa quattro metri. Invece di dover spostare una scala a pezzi, ci è voluta una breve salita, fissare il Winbot e poi circa 10 minuti di pulizia, credo di averlo convinto a comprare qualcosa di simile proprio quel giorno.

In questo scenario è stato 100% senza strie? No, non come un pulitore professionale, così come un aspirapolverini robot non sostituisce una buona pulizia profonda, ma il risultato resta comunque impressionante, e se la tua attività, il tuo edificio per uffici o anche la tua casa hanno il numero e la dimensione necessari di vetri, allora il Winbot W3 Omni ti farà risparmiare tempo e fatica.

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È anche chiaro, però, che Ecovacs deve provare a progettare un robot pulitore di finestre significativamente più piccolo e più adatto a lavori 'piccoli' su finestre più piccole. Ma il W3 Omni è, di per sé, estremamente impressionante, ha solo bisogno dei compiti giusti per essere eseguito.