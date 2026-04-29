Ed Boon anticipa "cento Easter egg" in Mortal Kombat 2 e una sorpresa speciale per gli spettatori IMAX

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Mortal Kombat, come serie di videogiochi, è ben noto per le sue incredibili Easter egg e le sue leccornie extra, alcune delle quali sono diventate così popolari nel corso degli anni da diventare parti chiave della narrazione più ampia. Che si tratti di Reptile, Noob Saibot o qualcosa di più di nicchia, nel corso degli anni ci sono stati tantissimi premi, molti dei quali hanno trovato il loro posto sul grande schermo nei recenti film live-action.

A tal fine, con Mortal Kombat 2 previsto per la prima uscita nelle sale dall'8 maggio, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di porre alcune domande al cast e ai creativi chiave dietro il progetto, tra cui il genio di Mortal Kombat Ed Boon e il regista di Mortal Kombat 2 Simon McQuoid, spiegando come il sequel stia arrivando a rendere omaggio ai tanti Easter egg che ci aspettiamo dai giochi.

Boon ha iniziato dicendoci quanto segue: "Simon ha fatto qualcosa di davvero intelligente che - non dovrei rivelarlo ma - se vedi la versione IMAX del film e sei un fan dei giochi, impazzirai quando vedrai cosa c'è dentro. Ma sparsi per tutto il film ci sono cento Easter egg presenti nel gioco. Penso che molte persone guarderanno il film più volte. Scommetto che da qualche parte su Twitter o qualcosa del genere ci sarà una lista. Per me, questo è un vero fan service per chi è fan dei giochi."

McQuoid ha poi ampliato aggiungendo: "È stato un processo costante di osservare i decenni di lore che Ed e i suoi hanno creato, scavando costantemente e vedendo cosa potevamo usare e come integrarlo e stratificarlo nel film e nella storia. Penso che quello che volevamo fare era creare Fatalities, e anche qualsiasi Easter egg o mossa di telecamera, qualsiasi cosa provenisse dal gioco, avesse un impatto emotivo, volevamo che significasse qualcosa oltre il semplice "oh, sembra bello". Quelle Fatalities arrivano in certi momenti, punti chiave della storia, quindi cerchiamo sempre di darle una qualche forma di amplificazione affinché risuonino di più per il pubblico che guarda la storia."

Potete vedere un trailer di Mortal Kombat 2 qui sotto e restate sintonizzati per ulteriori coperture sul film mentre ci avviciniamo alla data di uscita.