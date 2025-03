Eddie Jordan, proprietario di un team di F1 e opinionista, muore all'età di 76 anni

HQ

Eddie Jordan, proprietario di un team di F1 e in seguito opinionista per BBC e Channel 4, nonché per il popolare programma televisivo Top Gear, è morto all'età di 76 anni. L'irlandese è morto a Città del Capo, dopo aver sofferto di cancro alla prostata negli ultimi 12 mesi. Una dichiarazione inviata dalla sua famiglia ha detto che Jordan stava lavorando fino al suo ultimo giorno, "dopo aver comunicato il giorno di San Patrizio, le sue ambizioni per il London Irish Rugby Football Club, di cui era recentemente diventato patrono".

Come uomo d'affari con squadre di categorie inferiori, Eddie Jordan ha infine fondato una squadra di F1, chiamata Jordan Grand Prix, che ha operato tra il 1991 e il 2005. La squadra non ha mai ottenuto troppi successi, ma è stato il luogo in cui molti piloti hanno fatto le loro scoperte, inclusi i futuri campioni del mondo Michael Schumacher e Damon Hill. La squadra di Jordan ha vinto quattro gare in totale, con Ralf Schumacher nel Gran Premio del Belgio del 1998, due con Heinz-Harald Frentzen nel 1999 (il più vicino alla vittoria di un titolo) e Giancarlo Fisichella nel Gran Premio del Brasile del 2003.

La squadra è stata venduta a Midland Group nel 2005, rinominata MF1 Racing, e dopo diverse vendite, le loro ceneri sono state le fondamenta del Racing Point F1 Team, che ora è Aston Martin, che è tornato nella sede di Jordan a Silverstone. In effetti, Jordan in seguito ha lavorato come manager di Adrian Newey, aiutando a mettere in contatto l'ingegnere con l'Aston Martin.

Lawrence Stroll, proprietario di Aston Martin, ha detto che Jordan era un "vero pilota, un grande leader e uno dei più grandi personaggi del nostro sport", e mancherà al suo amico per trent'anni. Tutti i team di F1 hanno rilasciato dichiarazioni simili, che spiegano quanto fosse amato e popolare Eddie Jordan, che oltre al suo amore per il motorsport era anche un batterista con la sua band.