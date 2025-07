Eddie Murphy conferma: Donkey lo spin-off è in corso

È finalmente giunto il momento per Donkey di brillare dopo aver trascorso oltre due decenni all'ombra maleodorante di Shrek. E onestamente, non era ora? Eddie Murphy, che ha a lungo prestato la voce per l'eccessivamente loquace Donkey, ha rivelato che il personaggio preferito dai fan sta finalmente ottenendo il suo film tutto suo. Proprio come faceva il gatto con gli stivali anni fa.

In un'intervista con ScreenRant, Murphy ha condiviso che il lavoro su Shrek 5 è ancora in corso, ma che la produzione di uno spin-off di Donkey dovrebbe iniziare questo autunno.

"Siamo ancora in cabina e, letteralmente, stiamo ancora facendo Shrek. Iniziamo a settembre il Donkey, ne stiamo facendo uno Donkey... siamo a circa due anni dall'inizio di Shrek 5".

Ha anche confermato che il tono e lo stile saranno simili a quelli de Il gatto con gli stivali, con nuovi personaggi e una piccola storia divertente a sé stante.

"Donkey sarà come il gatto con gli stivali ha avuto il suo film... la sua moglie drago e i suoi figli che sono metà drago, metà-Donkey. Hanno scritto questa storia divertente".

Siamo già entusiasti. Il gatto con gli stivali è stato un piacere, e con Murphy che guida la sua avventura, questo successo è scritto dappertutto.