Eddie Murphy diventa reale nel nuovo documentario Netflix

Eddiie Murphy è tornato. Ma questa volta non sta risolvendo alcun crimine a Hollywood o si sta sporcando con Shrek. No, questa volta sta diventando reale e si apre sulla sua lunga e illustre carriera. Oltre a parti selezionate sulla sua vita privata e sulla sua famiglia. In "Being Eddie " vedremo un altro lato della stella magnetica mentre parla del suo viaggio. Dagli umili inizi come cabarettista adolescente al Saturday Night Live e agli alti di Hollywood.

Oltre allo stesso Murphy, vedremo anche alcune apparizioni di artisti del calibro di Chris Rock, Jamie Foxx e Kevin Hart. Chi parla non solo di Murphy "il fenomeno", ma di come l'icona abbia influenzato e plasmato le loro carriere e la commedia moderna.

Being Eddie debutterà su Netflix il 12 novembre e puoi dare un'occhiata al trailer e leggere la sinossi qui sotto.

C'è solo un Eddie Murphy. A 17 anni si esibiva già nei club di New York e un anno dopo si unì al Saturday Night Live subito dopo il liceo. Dal poliziotto di Beverly Hills al professore matto, dal dottor Dolittle a Ciuchino, Murphy ha fatto tutto e lo ha fatto meglio di chiunque altro. Per quasi 50 anni, ha dominato la commedia, il cinema e la fama stessa senza mai perdere il suo centro.