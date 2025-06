Eddie Murphy e Pete Davidson subiscono un'imboscata da parte di criminali in The Pickup

La rinascita di Eddie Murphy è ancora in pieno svolgimento. Dopo essere apparso in film come un quartoBeverly Hills Cop, il famoso attore comico si è anche allineato con laPrime Video piattaforma di streaming diAmazon, tanto che negli ultimi anni abbiamo avuto un sequel diComing to America, un film di Natale chiamatoCandy Cane Lane, e ora questo agosto possiamo aspettarci anche una commedia poliziesca d'azione.

Questo film è noto come The Pickup, e in esso incontriamo il personaggio di Murphy, Russell, un camionista blindato, che nel suo ultimo giorno prima di andare in pensione si ritrova con il suo co-pilota, Travis di Pete Davidson, coinvolti in una rapina. La coppia subisce un'imboscata e è costretta a rapinare banche da Zoe, la criminale in carriera di Keke Palmer, che ha anche legami romantici con Travis... Sì, le cose si complicano in questa commedia caotica e selvaggia.

The Pickup dovrebbe arrivare il Prime Video tra circa due mesi, con la data della premiere fissata per il 6 agosto. Puoi vedere il trailer del film qui sotto e, per quanto riguarda la sinossi ufficiale, puoi vedere anche quelle informazioni qui sotto.

In The Pickup, un ritiro di denaro di routine prende una piega selvaggia quando due autisti di camion blindati non corrispondenti, Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), subiscono un'imboscata da criminali spietati guidati da una mente saggia, Zoe (Keke Palmer), con piani che vanno ben oltre il carico di denaro. Mentre il caos si dispiega intorno a loro, l'improbabile duo deve affrontare un pericolo ad alto rischio, personalità contrastanti e una brutta giornata che continua a peggiorare.