Eddie Murphy interpreterà l'ispettore Clouseau nel nuovo film della Pantera Rosa

HQ

Da poliziotto di Hollywood a detective classico, Eddie Murphy ha rivelato che si calerà nei panni (o meglio, nel trench oversize) del leggendariamente goffo (ma forse geniale?) L'ispettore Clouseau in un nuovissimo film della Pantera Rosa. L'annuncio è arrivato in modo tipicamente informale di Murphy, come ha semplicemente detto durante un'intervista:

"Sì, sono il nuovo Clouseau."

A seconda della tua età, potresti ricordare che il ruolo è stato originato da Peter Sellers, seguito anni dopo da Steve Martin in un tiepido reboot del 2006. Ora è il turno di Murphy di incanalare il maldestro investigatore francese e forse aggiungere un nuovo tocco culturale. Deve essere francese, Murphy è d'accordo, ma ha alcune idee:

"Beh, deve essere francese, ma potrebbe anche essere haitiano. Te lo dirò, lui è nero. È nero, di sicuro".

Se questo riavvio sarà all'altezza della sua eredità è un'ipotesi di chiunque, superare Sellers non è un'impresa facile. Ma ehi, se c'è qualcuno che ha le carte in regola per provarci, quello è Eddie Murphy. Vediamo cosa ha in mano.