Edgar Wright, Denis Villeneuve, Edward Berger e altri sono stati presi in considerazione per dirigere il prossimo film di James Bond

Mentre la domanda più grande che circonda il futuro di James Bond è chi interpreterà la spia famosa in tutto il mondo, c'è anche l'enigma di chi dirigerà questa nuova era di Bond.

Secondo un rapporto di Puck News, cinque registi sono stati presi in considerazione per dirigere il prossimo film del franchise. A dare il via alla lista è Denis Villeneuve, un uomo che di recente è meglio conosciuto per le epopee fantascientifiche di Dune, ma ha fatto la sua giusta dose di thriller con i piedi per terra, tra cui l'amato Sicario.

Anche Niente di nuovo sul fronte occidentale e Edward Berger di Conclave sono in corsa, insieme a Paul King di Paddington e Wonka (un musical di James Bond, quindi?). A quanto pare anche Edgar Wright sta facendo pressioni per la posizione, e anche Jonathan Nolan di Westworld e Fallout è stato preso in considerazione.

Tutti i nomi in quella lista sono impressionanti di per sé, e dovremo vedere come Amazon deciderà chi inaugurerà l'ultima era di Bond. Dei cinque registi sopra elencati, chi vorresti vedere alla presidenza di Bond?