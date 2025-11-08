Edgar Wright non pensa che ci sia più una storia da raccontare per un sequel Shaun of the Dead

Shaun of the Dead e i film Cornetto Trilogy sono progetti amati, ma sono anche solo storie autonome che non si sono espanse in un seguito significativo. In un mondo di innumerevoli sequel e progetti successivi, si distinguono per essere piuttosto unici su questo fronte, ed è stato progettato dal regista Edgar Wright.

Parlando con Polygon di recente, Wright ha rivelato perché non ha mai esplorato un seguito per un Shaun of the Dead per uno.

"Non eravamo davvero interessati a farlo perché pensavamo che non ci fosse più una storia da raccontare. Ci sono molti franchise in cui i sequel non si guadagnano da vivere perché tutta la storia è stata raccontata nel primo film. Quando un personaggio ha subito un enorme cambiamento, è molto difficile avere un secondo capitolo. Shaun of the Dead lo fa passare dall'essere una specie di sacco triste all'essere un eroe alla fine del film. Quindi è molto difficile iniziare il prossimo film quando non c'è un arco narrativo evidente. Siamo molto contenti che sia una cosa unica".

Questo non vuol dire che qualcuno non cercherà di portare avanti la storia o espandere l'universo, ma sembra molto chiaro che Wright e le sue star principali di Simon Pegg e Nick Frost non torneranno per altra follia nell'apocalisse zombie.