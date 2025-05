Edi Rama si assicura il quarto mandato mentre il Partito Socialista albanese domina il voto Nonostante le preoccupazioni degli osservatori, Rama stringe la presa sul potere con una maggioranza a sorpresa.

HQ Le ultime notizie sull'Albania . Il primo ministro albanese Edi Rama è pronto a guidare il paese per un quarto mandato, poiché i risultati quasi completi mostrano che il suo Partito Socialista si è assicurato oltre la metà dei voti nelle elezioni di domenica. Con un'opposizione frammentata e una forte rete politica, Rama ha sfidato le aspettative che scandali e disordini avrebbero ridotto il suo margine. Mentre gli osservatori internazionali hanno messo in dubbio la campagna, il risultato dà a Rama un forte mandato per perseguire le sue ambizioni europee. Salonicco, Grecia - 03 novembre 2024. Il primo ministro albanese Edi Rama tiene un discorso durante un comizio pre-elettorale, parlando ai migranti albanesi che vivono in Grecia // Shutterstock