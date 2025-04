L'editore di Ultrakill e Gloomwood il The Duskbloods: "[La fuga da] Tarkov ha causato danni irreparabili all'industria dei videogiochi"

HQ

La presentazione di The Duskbloods da parte di FromSoftware è stata accolta con una risposta piuttosto contrastante. Innanzitutto, le persone erano felicissime perché pensavano di assistere alla rivelazione di Bloodborne 2. Poi si sono resi conto di quanto sarebbe stato irrealistico, e sono stati informati che il gioco si chiamava in realtà The Duskbloods. Tuttavia, il fatto che si tratti di un titolo multiplayer, esclusivo per Nintendo Switch 2, con elementi PvPvE, ha fatto arrabbiare alcuni.

In particolare, David Oshry, il co-fondatore di Ultrakill e dell'editore di Gloomwood New Blood Interactive, è piuttosto scontento della direzione che FromSoftware ha preso. "Avete visto i post, come [il presidente di FromSoftware Hidetaka] Miyazaki ha interpretato Tarkov", ha detto al Quad Damage Podcast (tramite GamesRadar). "Tarkov ha fatto danni irreparabili all'industria dei videogiochi, perché tutto deve essere un cazzo, come lo chiamano, uno sparatutto ad estrazione? Mi piacciono i normali giochi di culo, ma sono vecchio. Lo capisco, non sono il pubblico di riferimento per questi giochi".

The Duskbloods non è uno sparatutto di estrazione, ma un sentimento simile è stato condiviso da molti fan online, che desiderano più giochi di ruolo per giocatore singolo di FromSoftware, più simili alla serie Souls. Tuttavia, Miyazaki e altri sviluppatori dello studio hanno costantemente ribadito che questa nuova direzione multiplayer non toglierà nulla ad altri progetti, ed è proprio ciò che entusiasma FromSoftware in questo momento.

The Duskbloods uscirà nel 2026 per Nintendo Switch 2.