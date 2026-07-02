Edmund McMillen, co-creatore di The Binding of Isaac e Mewgenics, ha promesso di rilasciare tutti i suoi giochi su supporto fisico per il più tempo possibile

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Il 1° luglio 2026 probabilmente passerà alla storia dei videogiochi come il giorno in cui è stata dichiarata la fine dei supporti fisici nel settore, anche se c'è ancora speranza per piattaforme più piccole come Evercade e, soprattutto, Nintendo e le sue cartucce. Da quando Sony ha annunciato che, da gennaio 2028 (data in cui si prevede anche il lancio della PS6), avrebbe cessato la produzione di dischi per giochi PlayStation, centinaia di negozi, catene di negozi, utenti e sviluppatori si sono espressi per esprimere la loro opposizione e tristezza per una decisione che potrebbe cancellare un settore che supporta decine di migliaia di posti di lavoro che dipendono da questo formato.

Tra gli sviluppatori che si sono espressi contro questa mossa c'è Edmund McMillen, che ha co-sviluppato The Binding of Isaac (un gioco attualmente uno dei più giocati su Steam) e i suoi sequel su Nicalis, e che più recentemente ha lanciato Mewgenics insieme a Tyler Glaiel. Il creatore ha pubblicato un thread su X in cui promette che, il più a lungo possibile, intende pubblicare tutti i suoi giochi in formato fisico e continuare a sostenere questa idea, sottolineando anche che ora spetta ai editori di medie e piccole dimensioni creare edizioni fisiche realizzate con più cura e di qualità superiore rispetto a quelle attuali.

"Colleziono supporti fisici e troverò sempre un modo per pubblicare i miei giochi in formato fisico.

Il fatto è che, se gli editori mainstream smettono, gli editori boutique indipendenti continueranno a produrre edizioni da collezione che saranno comunque molto migliori.

Almeno finché le console di nuova generazione saranno solo digitali... "

Inoltre, Edmund ha pubblicato una foto che lo mostra in piedi davanti a (parte di) sua collezione di videogiochi, che sembra davvero impressionante.

Pensi che il suggerimento di McMillen di affidarsi a editori più piccoli per mantenere a galla il formato fisico sarà sufficiente?