Eduardo Camavinga infortunato di nuovo, salterà il resto della stagione con il Real Madrid

HQ

Eduardo Camavinga subisce il suo secondo grave infortunio della stagione e salterà il resto della stagione. Ciò include la finale di Copa del Rey di sabato contro il Barcellona, le cinque partite rimanenti della Liga (con ancora opzioni per superare il Barcellona, quattro punti dietro e un Clásico in mezzo) e persino la Coppa del Mondo per club FIFA, che inizia il 18 giugno per il Madrid e durerà un mese, con la finale il 13 luglio.

"Gli è stata diagnosticata una lesione completa del tendine del muscolo abduttore sinistro", ha detto il club in un comunicato. Il tempo di recupero previsto per questo tipo di lesione muscolare è solitamente di tre mesi. Questa è la seconda volta che il centrocampista francese (che ha segnato un gol importante la scorsa settimana in una partita di Liga contro l'Alavés) si infortuna in questa stagione. Il primo è avvenuto a novembre ed è stato anche muscolare, nel bicipite femorale della gamba sinistra.

Questo lascia Carlo Ancelotti con un grosso problema proprio prima del Clásico di sabato: con Mendy e Alaba infortunati, Fran García sarà il terzino sinistro del Real Madrid per fermare Lamine Yamal.