Eduardo Noriega sottolinea le somiglianze tra il suo personaggio di The Walking Dead e Open Your Eyes di Amenábar

HQ

Eduardo Noriega è uno dei tanti attori spagnoli nel cast della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off di AMC che ha dato nuova linfa vitale all'universo televisivo zombi basato sul fumetto di Robert Kirkman portando l'azione in Europa: in Francia nelle prime due stagioni, e ora in Spagna nella terza stagione attualmente in onda, e il quarto, che è in fase di riprese ora.

Di recente abbiamo parlato con le star dello show al San Diego Comic-Con di Malaga, chiedendo alcune sfumature che probabilmente mancherebbero ai loro colleghi nordamericani. In particolare, Noriega, che interpreta Antonio, ci ha detto che l'interpretazione del suo personaggio gli ricorda quella di Abre los Ojos (Apri gli occhi), il film di Alejandro Amenábar del 1997 che è stato rifatto quattro anni dopo con Tom Cruise in Vanlilla Sky.

RTVE

"Devo dire che l'interpretazione di Antonio in The Walking Dead mi ha ricordato un po' Abre los Ojos. Ad Abre los Ojos, aveva anche questa faccia deforme. Non sono le stesse cicatrici; Questa è un'ustione; non ha nulla a che fare con la storia, ma in un certo senso ho pensato ai miei inizi con Amenábar mentre lo stavo realizzando", ha detto Noriega nella nostra intervista, cosa con cui anche il suo collega Óscar Jaenada era fortemente d'accordo.

"La caratterizzazione è stata una coincidenza, perché il design è stato fatto negli Stati Uniti, anche se Jesús è il mio truccatore, Jesús García, che mi trucca ogni giorno. Ed è un trucco meraviglioso che definisce il personaggio non solo fisicamente, ma internamente. Porta la sua malattia e la sua ferita sul volto, ma la porta anche internamente".

Eduardo Noriega chiede una riforma dei sussidi per le riprese in tutti i governi regionali

Noriega ha anche parlato dei benefici che queste riprese hanno portato in Spagna, dato che hanno avuto squadre di 400 persone che hanno lavorato per mesi in molte località, fornendo un investimento significativo ai villaggi, alcuni grandi e altri piccoli, su cui hanno lavorato.

"Penso che sia ingiusto che alcuni territori abbiano determinati vantaggi fiscali rispetto ad altri. Penso che sia difficile cambiare la legge, ma è vero che in questo momento le Isole Canarie e i Paesi Baschi ne beneficiano più di altri territori, cosa che non capisco. Perché non tutti i territori spagnoli possono avere questi vantaggi e attrarre produzioni straniere?"

Qui sotto puoi guardare la nostra intervista completa con Eduardo Noriega, Óscar Jaenada e Candela Saitta, la giovane attrice argentina che ha paragonato il suo personaggio in The Walking Dead: Daryl Dixon a quello della regina Máxima dei Paesi Bassi.