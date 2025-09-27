Edward Berger è ancora ansioso di dirigere un nuovo film di Bourne

Sono passati ormai diversi anni dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Berger e delle sue discussioni con i detentori dei diritti riguardo a un nuovo film di Bourne. Eppure, nonostante il tempo trascorso, il regista di Conclave e Niente di nuovo sul fronte occidentale rimane molto interessato a prendere in mano un nuovo film con l'agente hard-boiled, a condizione che le circostanze siano giuste.

In un'intervista con Empire, Berger ha detto che "gli piacerebbe farlo", ma ha sottolineato che tutto dipende da una sceneggiatura che porti qualcosa di nuovo a Matt Damon, qualcosa che non sia già stato esplorato da Paul Greengrass o dai registi precedenti. Berger è, ovviamente, consapevole dell'eredità della serie di Bourne e delle grandi aspettative legate al nome: "Non vuoi fare un film in cui la gente dice, 'Ah, non è buono come gli altri'", ha detto.

I diritti di Bourne sono attualmente nelle mani della Universal, che in precedenza ha dichiarato che spera di continuare ad espandere l'universo con "nuove storie emozionanti per un pubblico globale". Ora resta da vedere se Matt Damon è disposto a riprendere il ruolo, se il franchise sarà completamente riavviato o se Berger avrà anche la possibilità di prendere il timone.